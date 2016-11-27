МИД РФ: Высказывания Трампа по поводу Фиделя Кастро останутся на его совести

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что неуважительные высказывания некоторых известных личностей по поводу кончины лидера кубинской революции Фиделя Кастро должны оставаться на совести этих людей.

Фидель Кастро. Фото: АР

"Что касается различных проявлений и желаний позлословить и высказаться в неуважительной манере в отношении ушедшего из жизни человека, политика, я это оставляю на совести тех людей, которые это делают", — цитирует РИА Новости Щетинина.

По его словам, как бы не относились к Фиделю Кастро различные политические силы, он "был великим политическим деятелем современности, и он в абсолютной степени достоин уважения всех".

Напомним, накануне миллиардер поздравил кубинских американцев со смертью Кастро и выразил надежду, что Куба наконец может стать свободной страной. Он назвал бывшего лидера страны жестоким диктатором и обвинил его в убийстве граждан собственной страны.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября. Его тело будет кремировано. Похороны назначены на 4 декабря.

Отметим, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил на Кубу телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Фиделя Кастро. Об этом сообщает агентство Киодо.

"Это был выдающийся вождь, который создал социалистическую систему и посвятил всю свою жизнь для величия и процветания страны и счастья народа", — говорится в телеграмме, направленной на имя Рауля Кастро, текст котрой приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил также дружеские отношения, связывавшие лидера кубинской революции с КНДР. "Это был друг и товарищ корейского народа", — говорится в послании.

Президент Ирана Хасан Роухани также 27 ноября выразил свои соболезнования председателю Госсовета Кубы Раулю Кастро и кубинскому народу в связи с кончиной Фиделя Кастро. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

"Я выражаю свои соболезнования сильному и революционному народу и правительству Кубы в связи с кончиной революционного лидера Фиделя Кастро, который был значимой фигурой в борьбе против колониализма и эксплуатации, а также служил примером для угнетённых наций в Латинской Америке", — говорится в послании Роухани.

Как отмечает американский телеканал CNN, у россиян с лидером кубинской революции Фиделем Кастро связаны теплые воспоминания: более полувека он оставался верным союзником Москвы.

"В России смерть Фиделя Кастро, который был союзником Москвы более 50 лет, вызвала сильное чувство ностальгии у всех: от президента страны Владимира Путина до обычных россиян. Президент Путин назвал его "символом целой эпохи" и "искренним и надежным другом России", — рассказала в эфире CNN экс-глава московского бюро телеканала в Джилл Догерти.

В Москве, у посольства Кубы в память о Фиделе Кастро россияне возлагали цветы и зажигали свечи. Некоторые из них даже плакали и говорили, что помнят Кастро еще с детства. В России его помнят как старого революционера, который всегда оставался верен своим идеалам, как лидера маленького острова, который воспротивился воле огромных Соединенных Штатов.

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