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Источник Правда.Ру

Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?

Мир

Обозреватель The National Interest Роберт Фарли пишет о том, что небольшой участок российской территории "в самом сердце" НАТО заставляет Альянс по-настоящему опасаться.

Почему НАТО боится Калининграда больше всего?
Фото: АР

"Когда балтийские страны присоединились к НАТО, Калининград стал враждебной территорией в самом центре западного альянса. Это сделало его особо уязвимым, а одновременно с этим — потенциально опасным с военной точки зрения", — пишет Фарли. По его словам, в частности, НАТО пугают переброшенные туда российские ракетные комплексы С-400 и "Искандер-М".

По мнению автора, из-за российских ЗРК альянсу "неудобно и трудно" обеспечивать воздушную поддержку в небе рядом с балтийскими странами. "Точную информацию о том, на что способны "Искандеры" до сих пор трудно найти, но известно, что они могут выпускать обычные или ядерные боеголовки на расстояние до 400 километров", — пишет Роберт Фарли. По его мнению, если Москва захочет оказать давление на колеблющиеся страны НАТО, она может устроить мощную демонстрацию, перебросив в анклав какие-нибудь новые и пугающие вооружения.

При этом автор отметил, что у НАТО есть возможность "предпринять политические шаги", направленные на дестабилизацию ситуации на этой территории, что "Москве не на руку".

Напомним, ранее официальный представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности.

А официальный представитель НАТО в интервью немецкому агентству dpa пояснил, что "размещение оснащенных ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствуют снижению уровня напряженности".

Решение перебросить в Калининградскую область комплексы "Искандер-М" было принято минобороны 8 октября. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, подразделения ракетных войск с комплексом "Искандер" не раз перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

"НАТО — это американская организация, которой необходим враг, угроза, конфликт. Поэтому США сами создают эту угрозу, чтобы продлить жизнь этой ненужной структуре. Военные НАТО не раз демонстрировали свою силу и отменную подготовку, тем самым нарушая обещание не приближаться к России", — рассказал ранее Pravda. Ru французский писатель и аналитик Ксавье Моро.

В этом году Россия и Америка несколько раз сталкивались лицом к лицу в Средиземном и Черном море. Российские истребители дали понять судам, что находятся на чужой территории, но на все предупреждения американцы не отреагировали. Напротив, 6 июня американский эсминец "Портер" вошел в Черное море и встал в порту Варны, а в Средиземное море, со стороны Атлантики, зашел "Дуайт Эйзенхауэр", где стоял уже "Гарри Труман". Позже старший офицер одного из эсминцев признался в интервью The Wall Street Journal, что целью была "демонстрация возможностей".

Ксавье Моро уверен, что на данный момент никакой угрозы нет, и именно это не дает покоя НАТО. "Сначала они использовали югославский конфликт, теперь до сих пор используют украинский конфликт", — рассказывает французский аналитик.

Однако остается открытым вопрос — в чем состоят главная опасность НАТО? По мнению Ксавье Моро, самым опасным кажутся условия. "Если будет атака против одного члена НАТО, тогда автоматически все члены НАТО будут в союзе. И если, например, кто-то из Прибалтики начнет провокацию против России, например, будут говорить, что Россия бомбила их территорию, это означает, что мы автоматически входим в союз против России. Это очень опасная система", — заключает французский писатель.


В НАТО испугались ядерного удара из Калининграда
Темы НАТО армия Россия вооружение Калининград
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