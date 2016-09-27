Глава Пентагона: "Ужасную Россию" сдерживает только ядерное оружие

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что, несмотря на то что холодная война давно закончилась, ядерное оружие по-прежнему необходимо.

источник Pravda.Ru

По его словам, оно необходимо, чтобы «удерживать российских и других потенциальных агрессоров» от мысли, что можно избежать возмездия.

Картер пояснил ABC News, что наиболее вероятный сценарий применения ядерного оружия сейчас - не массированный взаимный ядерный удар, возможность которого рассматривалась в годы холодной войны, а скорее «неразумное обращение к более мелким, но все же невиданно ужасным атакам, например от России или Северной Кореи».

Картер также обвинил Россию в бряцании ядерным оружием, а КНДР - в «ядерных и ракетных провокациях».

Глава Пентагона сообщил, что его ведомство планирует потратить 108 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, чтобы сохранить и усовершенствовать свои ядерные силы.

Правда.ру ранее писала, что американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Как пишет Политонлайн, генералы отметили, что "для того, чтобы мы могли контролировать всё воздушное пространство Сирии, нам потребовалось бы объявить войну... войну Сирии и России. И такое довольно фундаментальное решение принимать не мне, это совершенно точно".

Отметим, что по словам спецпредставителя России при ООН Виталия Чуркина, наша страна больше не согласится на односторонние шаги для прекращения огня в Сирии.

"Подобные тактические уловки не могут продолжаться бесконечно. На односторонние шаги мы больше не согласимся", - сказал он. По его словам, американской стороной "не было сделано ничего, даже в вопросе определения террористических группировок были сплошные блуждания, наводящие на мысль, что главной целью остается сохранение боевого потенциала противников правительства Сирийской Арабской Республики, кем бы они ни были".

Чуркин также отметил, что возвращение Сирии к миру стало практически невыполнимой задачей. По его словам, в стране "орудуют сотни вооруженных группировок", а авиаудары по ее территории осуществляют "все, кому не лень". "Возвращение Сирии к миру стало почти невозможной задачей", - сказал дипломат.

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