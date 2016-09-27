Исландия заявила о сближении истребителей ВКС со своими самолетами

Власти Исландии выступили с заявлением, что российские бомбардировщики опасно сблизились с гражданскими самолетами.

источник Pravda.Ru

Как пишет РИА Новости, МИД страны выразил свое недовольство по этому поводу. Накануне газета Local со ссылкой на исландские СМИ сообщила, что два российских военных самолета 22 сентября приблизились к пассажирскому лайнеру, который летел из Рейкьявика в Стокгольм.

По словам пилота исландского борта, "я посмотрел из окна и вскоре увидел, как два российских бомбардировщика летят строем".

Local утверждала, что бомбардировщики Ту-22М летели с выключенными транспондерами. При этом российские летчики якобы не сообщили о своих планах местным диспетчерам.

При этом в МИД Исландии, в свою очередь, рассказали, что бомбардировщиков было три. Дипломаты заявили, что Ту-160 пролетели на 1800-2700 метров ниже гражданского борта.

Исландское дипведомство выразило свое недовольство по поводу случившегося, отметив, что "неоднократно возражали против пролетов неопознанных российских самолетов из-за угрозы, которую они могут представлять пассажирским самолетам".

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