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Источник Правда.Ру

Донецк и Луганск выдвинули Киеву ультиматум о снятии блокады Донбасса

Мир

О готовности ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и остановить поставку угля на Украину заявили власти Донецкой и Луганской народных республик. Такие меры будут приняты, если инициированная украинскими радикалами-националистами блокада региона не будет снята.

Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, совместное заявление
Фото: dan-news.info

Такие меры будут предприянты с 1 марта, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, опубликованном Донецким агентством новостей и "Луганскинфоцентром".

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину", — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что транспортная блокада Донбасса, которую Киев проводит с использованием радикалов, приводит к нарушению работы многих предприятий региона. Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и украинская власть таким образом демонстрирует свою неспособность позаботиться о гражданах.

Его авторы поясняют, что для поставок угля на украинскую территорию нет ни возможности, ни схемы оплаты. В связи с этим ДНР и ЛНР намерены перестраивать производственные процессы, переориентируя их на рынок России и других стран.

"Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", — описывают сложившуюся ситуацию Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Как известно, военнослужащие ВСУ содействуют железнодорожной блокаде в Донбассе. А активисты-радикалы разворачивают новые блокпосты для ее усиления.

Напомним, 25 января п﻿редставители так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Свои действия радикалы объяснили тем, что нужно прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР.

16 февраля кабмин Украины ввел в стране режим ЧС из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. Она связана с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады радикалами поставок из Донбасса.

Как рассказал в беседе с "Правдой.Ру" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, действительно ощущается нехватка угля и газа, из-за чего возможны веерные отключения. Конечно, и то и другое можно закупить, но для этого нужна валюта.

"Можно и в США купить уголь, и даже в России, но нужны доллары. Тратить их не хотят, потому что золотовалютный резерв очень маленький, а без долларов не продают. У нас тут получилось, что в ДНР и ЛНР мы покупали за гривну, а покупать даже у США надо в долларах. Такие постоянные противоречия есть. Так что приняли решение экономить электроэнергию методом отключения", — сказал экономист.

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