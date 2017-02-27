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Доскакались: Перечислены страшные итоги Майдана

Мир

Майданной Украине исполнилось три года. Что изменилось с тех дней, когда над Киевом витал черный дым покрышек, а по бутылкам разливали горючую смерть?

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Фото: AP

И к какому итогу пришли, хором подскакивая, герои Майдана и им сочувствующие? Расколотая страна, продолжающаяся гражданская войны, "западненский" национализм, все больше пронизывающий украинское общество и власть, падающая экономика и надежды на очередную подачу МВФ.

Государства в современном смысле этого слова на Украине сегодня нет — такого, каким оно должно быть в XXI веке. Украинская элита обратила развитие своей страны вспять. Украинским олигархам не нужно было сильное государство. Поразительно, но украинская интеллигенция, ее большая часть, тоже работала на развал государства. Это она транслировала в массы майданную психологию, идеологию национализма, а по сути — мировоззрение гопников.

Даже сейчас, спустя три года, продолжается противостояние радикалов, больше всего буйствовавших на Майдане, и тех, кого они привели к власти. Снова у правительственных зданий собирают народ, устраивают стычки с полицией и блокируют администрацию президента, теперь уже "всенародно избранного" Петра Порошенко.

Что обещали лидеры Майдана? "Мы пойдем в Европу и на Украину хлынут западные инвестиции, вот тогда-то у каждого человека будет нормальная пенсия, на которую он будет жить, а не выживать! Мы не только введем безвизовый режим, мы сразу же начнем модернизировать Украину, модернизировать экономику. Независимость судей и замена всех коррумпированных судей. Победа будет только тогда, когда в стране будет новый президент!" — внушали они.

И где теперь эта новая жизнь и светлый путь в европейское будущее? Спустя три года жизнь действительно новая, какой еще не видели. Очередную годовщину "Революции достоинства" население встретило с подорожавшей в пятый раз электроэнергией и теплом. Население задолжало по коммунальным платежам около 23 миллиардов гривен.

За постмайданные годы гривна обесценилась в три раза, ровно в три раза вырос и государственный долг страны. Украина занимает первое место в списке самых коррумпированных стран Европы. Экономика скатилась на уровень 90-х годов, и чтобы вернуться хотя бы на уровень 2013 года, понадобиться лет 10-15.

Уже месяц радикалы не пропускают поезда с донбасским углем. В стране останавливаются предприятия, рискуют остаться без света и тепла сотни тысяч людей, но Порошенко снимать блокаду силой не торопится. По настоятельному совету западных партнеров, он ведет с радикалами переговоры. Вот только такие же ценные советы они в свое время раздавали и бывшему президенту Януковичу.

Будучи, очевидно, уже не столь уверенным в поддержке Запада и лояльности бывших союзников среди радикалов, президент Порошенко ищет сторонников в украинской армии. На прошлой неделе он провел встречу с руководящим составом Вооруженных сил Украины, на модернизацию которых пообещал выделить 9 миллиардов гривен, пообещал также провести и реформу продовольственного обеспечения. Видимо, сегодня только сытая армия придает президенту уверенности в том, что завтра он не повторит судьбу своего предшественника.

Времена, когда на Украину щедро сыпались доллары, позади, теперь каждый новый денежный транш приходится вырывать буквально зубами, расплачиваясь за это высокими тарифами и налогами. А теперь уже некоторые украинские парламентарии и вовсе предлагают разорвать отношения со своим главным кредитором - с МВФ: законопроект о моратории на подписание меморандумов, договоров и соглашений с Международным валютным фондом был зарегистрирован в пятницу в Верховной раде (ВР) Украины.

Да, возможно летом и введут безвизовый режим, но он не даст того, на что так рассчитывали украинцы: никакого права на работу или постоянное проживание он не даст. Украинцы чувствуют, что никакого энтузиазма по отношению к их стране Евросоюз больше не испытывает. А "первоначальная эйфория", охватившая многих после переворота в Киеве в 2014 году, сменилась разочарованием.

Недовольство граждан связано не только с Брюсселем — они чувствуют, что правительство обмануло их ожидания. Киев должен был выполнить свои обещания по внедрению реформ и борьбе с коррупцией, но публикация электронных деклараций о доходах украинских чиновников доказала, как мало было сделано в этом направлении.

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