Кому должен - всем прощаю: Украина пугает МВФ разрывом

Законопроект о запрете на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) внес на рассмотрение рады депутат из "Блока Петра Порошенко".

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Еще в январе этого года украинские власти рассчитывали на получение от МВФ очередного транша, но до сих пор, спустя месяц, этот вопрос так и остался повисшим. Если Киев разорвет отношения с МВФ, то он не сможет вернуть России кредит в 3 млрд долл., который был выдан в конце 2013 года.

Законопроект о моратории на подписание меморандумов, договоров и соглашений с Международным валютным фондом был зарегистрирован в пятницу в Верховной раде (ВР) Украины. Авторы проекта - депутат от пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин и глава украинской Ассоциации банков Александр Сугоняко.

Появление этого законопроекта очень выгодно киевским властям, поскольку оно дает удобный инструмент давления на МВФ. Представители фонда настаивают на снятии запрета продажи земли и добиваются ужесточения условий выплаты пенсий.

Важным вопросом на переговорах с МВФ остается и так называемая борьба с коррупцией в условиях, когда теневые связи являются основой государственной власти и создают баланс между властными группировками. Чтобы не идти на уступки МВФ, Киев теперь может пригрозить полным разрывом отношений.

В виде ультиматума, накануне внесения законопроекта, требование разрыва с МВФ огласили и представители националистов, потребовав прекратить сотрудничество с МВФ и сохранить мораторий на продажу земли.

Автор законопроекта нардеп Каплин подчеркнул, что за 22 года сотрудничества с МВФ Украина получила 20 млрд долларов, за которые государство было "полностью деиндустриализировано". Если снова начать торговать землей, как того требует МВФ, то это уничтожит и сельское хозяйство.

"Мы открыли свои экономические границы, мы стали абсолютно финансово и экономически оккупированной страной», - цитирует депутата украинская пресса.

От сотрудничества с ЕС особой выгодны Киев не получил, зато сам Евросоюз получил выгоду в 10 раз большую, чем сама Украина: Европа увеличила экспорт в Украину в 2016 году на 2,575 млрд евро по сравнению с 2015 годом. А Украина - только на 243 млн евро. Кроме того, по итогам прошлого года Украина получила невиданное ранее отрицательное сальдо во внешней торговле почти в 3 млрд долл.

Конечно, спонсируй МВФ Киев и дальше безропотно, без условий, никакого бы обострения и не было бы. Но сегодня все выглядит иначе, а условия получения дальнейшей помощи туманны.

Окончательного варианта меморандума о сотрудничестве с МВФ нет, но ситуация меняется ежедневно, признал в пятницу вице-премьер Украины Павел Розенко. Для выяснения отношений с МВФ при новой американской администрации в Вашингтон может отправиться украинский министр финансов Александр Данилюк.

Весьма вероятно, что эксперты МВФ хотят получить больше ясности с размерами помощи Киеву не только с учетом отрицательного торгового сальдо, но и с учетом решения Лондонского суда о судьбе российского кредита в 3 млрд долл., который был выдан Украине в декабре 2013 года из средств Фонда национального благосостояния РФ.

Украинские власти ожидают решения Высокого суда Лондона по иску России в апреле 2017 года. При этом и Киев и Москва заявляют об ожиданиях решения в свою пользу. Но если Киев разорвет отношения с МВФ, то процесс выплаты российского долга существенно осложнится.

Судя по всему, вместе с приближением сроков платежей по уже полученным кредитам, украинские власти понимают, что новых легких денег уже не будет, как и возможностей по возврату кредитов. И громкий разрыв с МВФ - один из вариантов решения этой проблемы. Хотя остается открытым вопрос - позволит ли Вашингтон Киеву так просто сбросить с себя все обязательства.

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