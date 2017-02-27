Марш памяти "проклятых солдат" прошел в Польше, несмотря на запреты

Несмотря на протесты местных жителей и запрет властей, в польском городе Хайнувка прошел марш национал-радикальных сил, посвященный так называемым "проклятым солдатам".

Фото: twitter. com

Речь идет о вооруженных формированиях, которые после Второй Мировой войны, якобы борясь за независимость Польши, совершили преступления против человечности, сообщает ТАСС.

В частности, участники акции прославляли Ромуальда Райса, который известен под псевдонимом Бурый. В январе 1946 года Бурый в нескольких польских деревнях уничтожил 79 человек, в основном православного населения.

Против акции выступали городской совет, общественные деятели, представители православной церкви и политики, однако националисты обжаловали решение властей в суде и, выиграв процесс, получили возможность провести марш.

Участие в шествии по улицам города приняли не менее 200 человек. Безопасность марша обеспечивала полиция, которая и настояла на смене маршрута. Изначально неонацисты намеревались промаршировать перед собором Святой Троицы, но там проходила ответная акция антифашистов.

Напомним, с 1 марта 2011 года в Польше каждый год отмечают Национальный день памяти "про́клятых солдат" — участников антисоветского и антикоммунистического вооружённого подполья, действовавшего в Польше во второй половине 1940 и в 1950-е годы. Преамбула закона, в соответствии с которым был учрежден памятный день, "отверженные (проклятые) солдаты" называются "героями, антикоммунистического подполья, защищавшими независимое существование польского государства".

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