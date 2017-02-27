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Источник Правда.Ру

СМИ Германии: миссия танков бундесвера в Литве - "устрашение" России

Мир

Несколько десятков единиц немецкой военной техники, среди которых 20 БМП Marder и шесть танков Leopard 2, прибыли в Литву. Технику и еще 450 солдат бундесвера планируют разместить всего в 140 километрах от российско-литовской границы.

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Фото: AP

Немецкие издания сообщают о переброске танков бундесвера в Литву как о миссии по "устрашению" России.

"Наращивание немецких сил, таким образом, завершено, на следующей неделе мы можем приступить к учениям", — прокомментировал представитель бундесвера Торстен Штефан, которого цитирует Stern.

Миссию немецких войск обозначают аббревиатурой eFP — Enhanced Forward Presence. Под этим понимается усиление восточного фланга НАТО, о котором альянс договорился летом 2016 года. В рамках этой инициативы в Польше, Латвии, Эстонии и Литве будут размещены четыре батальона НАТО.

Австрийские издания также отмечают "значимость" этого события. "В пятницу произошло историческое передвижение войск. Впервые после окончания Второй мировой войны немецкие танки переброшены к российской границе", — указывает портал oe24.at.

Колумнист Der Spiegel Якоб Аугуштайн, в свою очередь, выражает опасения из-за попыток такого "устрашения" и возрождения лексикона времен холодной войны.

"Неужели безумие холодной войны возвращается? Будем ли мы скоро мыслить в категориях "взаимного гарантированного уничтожения"?", — пишет журналист. Бундесвер в Прибалтике собирается "отпугивать" Россию, немецкие власти намерены увеличить расходы на оборону, а популярные СМИ уже задаются вопросом, появится ли у Германии своя атомная бомба.

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"Мы собираемся вложить миллиарды в оружие, единственная цель которых — наше самоубийство. Лучше бы нам поразмыслить над тем, почему Советский Союз в свое время не захватил Западный Берлин. Он этого просто не хотел", — отмечает Аугуштайн.

Напомним, в общей сложности с середины января были отправлены около 120 контейнеров и 200 единиц техники. В Литве бундесвер возглавит батальон НАТО. И все это — для "устрашения России".

Со стороны Эстонии "устрашать Россию" будут солдаты Британии, и этот факт уже заставил напрячься местных высокопоставленных чиновников. Дело в том, что между местными жителями и бравыми британскими солдатами нередко случаются драки. И виновата в этом, конечно, Москва.

"Руку Кремля" уже заранее разглядел глава эстонского департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран, который уверен, что Россия может использовать методы "медовой ловушки" (когда разведывательные службы подсылают женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов), а также устраивать провокации, дабы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.

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