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Источник Правда.Ру

Между Трампом и отменой антироссийских санкций встанет конгресс США

Мир

О готовящемся проекте указа, отменяющего некоторые из санкций против России телеканал CNN узнал  через свои источники в администрации Дональда Трампа. Причем телеканал первым сообщает об этой новости.

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Фото: AP

Суя по всему, речь идет о так называемых секторальных санкциях. При этом, подчёркивает аналитик CNN, Дональд Трамп может просто не исполнять санкции, введённые конгрессом, сославшись на интересы национальной безопасности.

Как отметил   политический аналитик CNN, обозреватель Washington Post Джош Рогин существование такого законопроекта подтвердили двое официальных лиц в администрации Трампа

"Будут отменены некоторые санкции - не все, но некоторые - и рассмотрены все остальные. Мы не знаем, когда именно. Мы не знаем, когда этот указ будет подписан. Но можете быть уверены, что это всплывёт в диалоге президента Трампа и Владимира Путина" - завил журналист.

О каких именно санкциях может идти речь, источники не уточняют. Это могут быть и те довольно жёсткие экономические санкции, введённые при президенте Обаме на фоне украинского кризиса, или те недавние санкции Обамы, связанные с хакерами и дипломатами.

Как известно, президент Трамп считает санкции слишком широкими, охватывающими слишком многое, и он будет разбираться с теми, которые считает недостаточно конкретными. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт не о самых недавних санкциях по поводу кибератак или о санкциях, связанных с Крымом. Речь идёт о широких, секторальных санкциях.

"Подождём - увидим. Когда текст будет опубликован. Все такие тексты публикуются. Но проект указа существует, и это планируется сделать. Это станет большим сюрпризом для многих, особенно в Европе", — сказал аналитик  CNN. 

При этом конгресс настроен решительно: отменять санкции они не желают, конгрессмены хотят ввести новые запретительные меры. то есть, сейчас идёт борьба, в которой Трамп  снова занимает позицию защитника России. 

По словам известного журналиста политический комментатор CNN Мэтта Льюиса, это уже будет проявлением внутрипартийной борьбы: ведь такие республиканцы, как Линдси Грэм, Джон Маккейн, может быть, Марко Рубио, хотят как раз вводить санкции против России, а не снимать их!

За поддержку уже существующих санкций и введение новых также высказался на слушаниях в конгрессе и Рекс Тиллерсон.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня интернет был взбудоражен сообщениями: Трамп якобы уже подготовил указ о снятии с России части американских санкций. Первоисточник этих сообщений - известный американский журналист Сьюзан Глассер - считается вполне серьезным экспертом. Однако особых надежд на это, по мнению экспертов, питать не стоит.

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