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Источник Правда.Ру

Дональд Трамп собирается подписать указ о миграции

Мир

Указ об ограничении иммиграции подпишет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

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Фото: AP

По его данным, Трамп ограничит прием беженцев и распорядится об "экстремальных методах отбора" для тех, кто получает убежище в стране.

Позднее эту информацию в интервью Рейтер подтвердил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

В расписании Трампа на пятницу значится подписание указов, но Белый дом не сообщил, каково их содержание.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, ко дню инаугурации Трампа уже было подготовлено около 200 документов. Указы о миграции и начале строительства стены с Мексикой считались одними из первоочередных.

Всего неделя прошла со дня инаугурации президента США Дональда Трампа, и всю эту неделю он подписывает все новые и новые указы. Одним из них стал указ о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству. О таком своем шаге Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

Между тем в Госдепартаменте США начались массовые перестановки и увольнения. Сразу несколько  руководителей различных подразделений госдепартамента США получили уведомление о том, что новое руководство ведомства не нуждается в их услугах.

Целая группа высокопоставленных сотрудников госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post. Речь идет не об увольнении, а о том, что они не будут переназначены на свои должности.

Как предполагает The Washington Post, покинувших свои посты дипломатов заменят либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты, которые при Бараке Обаме не работали во внешнеполитическом ведомстве.

Об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.

Associated Press сообщил об увольнении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Она занимала этот пост с декабря 2013 года. До этого она работала официальным представителем Госдепартамента.

"Это самый большой одновременный уход, который кто-либо может вспомнить, и восстановиться после этого невероятно трудно", - сказал Дэвида Уэйда, руководитель аппарата Госдепа при экс-госсекретаре Джоне Керри.

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