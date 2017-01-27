Эксперт: Команда Трампа устроит Европе экономическое цунами

Профессор школы бизнеса Хенли Тед Мэллок, которого президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Европейском союзе, заявил, что в ближайшие полтора года единую европейскую валюту может ожидать "крах".

источник Pravda.Ru

Также профессор Мэллок заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет. Мэллок считает, что первым шагом к этому стал Brexit. Поэтому, когда Великобритания выйдет из общеевропейского рынка и Таможенного союза, экономику Евросоюза ожидают трудные времена. Он добавил, что на этом фоне США и Британия могли бы договориться на выгодных условиях.

Насколько вероятен крах евро? Что послужит катализатором — окончательный выход Великобритании и возможный союз Британии с США? Ситуацию комментирует руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов:

— Такой исход абсолютно реален и возможен с распадом Евросоюза, но пока речь об этом не идет. А без распада ЕС можно говорить лишь о дальнейшем ослаблении евро, но никак не о крахе.

Дело в том, что сейчас, когда США находятся на пороге серьезных изменений в экономической политике, для них важно, чтобы Европейский союз не был слишком в хорошей форме. И это уже не эпоха Обамы, когда не могли договориться по соглашению о Трансатлантическом партнерстве. Команда Трампа смотрит на ЕС глазами настороженного конкурента. Они не хотят, чтобы доллар заменил евро в мировой торговой системе. Понимая, что им нужны восстановление собственной промышленности и протекционистские меры, американцы пока что не готовы отказаться от сильного доллара или, по крайней мере, своими действиями способствовать его ослаблению. Ничего хорошего от команды Трампа ЕС ждать не стоит.

Что касается выхода Великобритании из ЕС, то ждать его в ближайшее время не стоит, равно как и союза Великобритании и США. С точки зрения экономики Британия ничего не может предложить США. Трамповской протекционистской экономике Британия нужна только как передаточное звено при инвестировании иностранных капиталов в американский реальный сектор — да и то не слишком. Так что Британия сейчас в растерянности. Поэтому они не хотят уходить из ЕС, но рано или поздно сделать это придется, потому что британский народ Евросоюзом не доволен.

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