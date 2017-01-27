Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией

В Германии назначили нового министра иностранных дел. Им стал вице-канцлер ФРГ и нынешний лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль. Он оставляет должность министра экономики и энергетики и сменит своего однопартийца и многолетнего главу внешнеполитического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заинтересован в развитии партнёрских отношений с Россией, об этом сообщает официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

— Россия — это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнёром для переговоров, — цитирует Шефера ТАСС.

По словам официального представителя МИД ФРГ, новый министр заинтересован в самых дружественных, интенсивных и партнёрских отношениях с Россией.

Напомним, ранее президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Гаук отметил, что имя Штайнмайера будет закреплено в немецкой внешней политике — он продемонстрировал свои дипломатические навыки в переговорах с Ираном и в посредничестве между противоборствующими сторонами на Украине. Гаук поблагодарил Штайнмайера от имени страны и пожелал успехов.

Также Гаук обратился к новому главе МИДа.

"Ставки высоки: нам нужно защитить Европейский союз, трансатлантическое партнерство и укрепить их. Я желаю вам для решения этой задачи удачи и всяческих успехов", — сказал президент.

Как передают СМИ, Зигмар Габриэль известен своей во многом пророссийской позицией.

"Моя позиция заключается в том, что мы должны использовать прогресс в реализации "Минска-2" для того, чтобы снимать санкции постепенно", — говорил Габриэль на Российско-германской сырьевой конференции в Дюссельдорфе.

Вице-канцлер выступал за перезапуск германо-российского диалога. Также он поддерживал строительство газопровода "Северный поток — 2".

Однако ошибочным было бы предполагать, что Габриэль будет инициатором резкого пересмотра нынешнего германского курса. Во-первых, это вряд ли допустит канцлер ФРГ Ангела Меркель, являющаяся одним из самых жестких критиков Москвы и сторонников сохранения ограничительных мер против России из-за украинского кризиса. А во-вторых, и сам Габриэль неоднократно называл воссоединение Крыма с Россией нарушением международного права и выражал несогласие с позицией, которую занимает РФ по отношению к ситуации на Украине. Правда, он подчеркивал, что и Украина должна выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей.

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