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Источник Правда.Ру

Горбачев попросил Путина и Трампа не начинать ядерную войну

Мир

Инициировать через Совбез ООН запрет на развязывание ядерной войны призвал  лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Михаил Горбачев. Кроме того, экс-президент СССР  заявил о необходимости возобновления политического диалога между странами.

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Фото: AP

Об этом политик написал в своей колонке в журнале Time.

"Я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись", - отметил Горбачёв.

По его мнению,  угроза ядерной войны в настоящее время вполне реальна. В частности, он пишет, что мир как будто уже готовится к этому столкновению, так как заявления военных и политиков звучат всё воинственнее, а доктрины становятся только опаснее.

"Сегодня нет проблемы актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружения. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку", - уверен Михаил Горбачев.

Бывший президент СССР также считает, что недостаточно сосредоточить диалог на борьбе с терроризмом. "Необходимо сосредоточить диалог на предотвращении войны, сворачивании гонки вооружений и сокращении арсенала оружия", - заявляет Горбачев. 

"Я призываю членов СБ ООН... сделать первый шаг. В частности, я предлагаю провести встречу СБ на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой утверждается, что ядерная война неприемлема и никогда не должна вестись", - заявил экс-президент СССР. "Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина - президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность", - добавил Горбачев.

Напомним, как писала Правда.Ру, американские физики передвинули стрелки символических "часов судного дня" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи". Об этом сообщила руководящая проектом редакция журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

На днях конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в конгресс 24 января.

Авторы полагают, что особую актуальность проблема получила после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп - человек, наделённый полномочиями "начать ядерную войну в любой момент". По словам сенатора Марки, ранее Трамп сообщал, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам.

К слову, и сам Трамп заявил, что испугался переданного ему "ядерного чемоданчика". Своими ощущениями при передаче ему кодов доступа в день его инаугурации 20 января президент США поделился в интервью телеканалу ABC.

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