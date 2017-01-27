Все нормальные страны расстреливают террористов превентивно - мнение

Подавляющее большинство французов - до 85% - выступают за превентивный ответ на террористическую угрозу, о котором говорит Франсуа Фийон. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Французского института общественного мнения (IFOP) для издания Atlantico.

Фото: AP

Исследование проводилось на фоне разоблачений, сделанных некоторыми журналистами, узнавшими о том, что власти страны и президент дали добро на операции по физическому уничтожению французских и иностранных джихадистов вне судебных рамок.

Социологи хотели узнать, что думают по этому поводу французы, поддерживают ли они регулярное использование армии и спецслужб для ликвидации людей (как граждан Франции, так и нет), которые вовлечены в террористические операции против Франции и ее интересов.

Почему сегодня большинство французов поддерживают внесудебную ликвидацию джихадистов, Pravda.Ru выяснила у французского писателя, аналитика Ксавье Моро и руководителя центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского.

— Почему социологическое исследование дало такой результат? Что будет делать в этом отношении Франция?

Ксавье Моро: Такой запрос у нас в обществе есть, потому что Франсуа Олланд, когда еще писал свои книги, об уже там открыто об этом говорил. И, в принципе, такими операциями государство занимается, но до сих пор об этом никто не говорил, никто и не должен был говорить. Поэтому, конечно, французы предпочитают, чтобы наш спецназ убивал террористов, потому что террористы убивают нас. Я не удивлен, и думаю, что мы давно этим уже занимаемся, как и все другие государства. Только этот вопрос не публичный.

— США давно уже так поступает, используя для этого и дроны, и спецназ

К.М.: Да, так всегда было, и все государства это делают.

— Фийон, Ле Пен, социалисты, если придут к власти, как они будут действовать?

К.М.: Они будут продолжать такие операции. Но я думаю, что они не будут об этом говорить публично, потому что Фийон более профессиональный, чем Олланд. А об этом вслух говорить не стоит.

— Юрий Ильич, а как вы оцениваете результат социологического исследования?

Юрий Рубинский: Речь идет не о расстрелах, а о совершенно конкретных операциях по устранению за границей террористов, которые являются членами террористических международных сетей. Об этом идет речь. И весь этот спор и конфликт возник на фоне того, что в США со времен устранения, в частности, Бен Ладена, этот вопрос был в центре внимания, полемика была по этому вопросу.

В целом, особенно сейчас с Трампом, этот вопрос решен однозначно. Американские спецслужбы здесь действуют достаточно масштабно и эффективно.

Что касается Франции, то этот вопрос возник снова на фоне предстоящие парламентских и президентский выборов. Во время бесед уходящего президента с двумя журналистами, Франсуа Олланд сказал о том, что практика точечного, индивидуального устранения террористов за рубежом существует и в арсенале французских спецслужб. И он лично дает на это добро в каждом конкретном случае.

Это вызвало определенную реакцию в СМИ. Его упрекали одновременно и за то, что он вообще дает такие указания, и, с другой стороны, в том, что разгласил этот вопрос, считая, что это - разглашение гостайны в оборонных вопросах.

Сейчас этот вопрос ушел на задний план. Он не является каким-то очень уж конфликтным. После терактов во Франции, особенно в январе и ноябре 2015 года, когда сотни людей погибли, а потом еще теракта в Ницце в ноябре 2016 года, общественное мнение изменилось. Большинство не сомневается в том, что эта практика есть и будет, что она проводится. И практикуется не как с Бен Ладеном, как отправка каких-то спецподразделений, но путем использования дронов.

Во Франции тоже их применяют, но, может быть, не в таком масштабе, как американцы. Там вопрос о дронах, и отборе целей для дронов часто совершенно конкретный. Но речь не идет о персональных каких-то лицах при отборе целей.Предметом определенных споров является планирование этих операций по точечным ударам дронов по живым целям. Однако в целом, эта практика есть, она будет продолжаться и ее поддерживает большинство, если судить по опросам общественного мнения.

— А у нас? При таком уровне доверия к спецслужбам, армии, и т.п., как бы отреагировали россияне? Поддержали бы такое?

Ю.Р.: Я думаю, что отношение примерно так же, как и на Западе. Когда были ноябрьские теракты в 2015 году в Париже, президент Олланд выступил на совместном заседании обеих палат парламента, и заявил, что Франция находится в состоянии войны с международным терроризмом. И в стране с тех пор, на основании еще закона 55 года, времен алжирской войны, чрезвычайное положение. Там предусмотрен и применяется целый ряд внесудебных административных мер по борьбе с терроризмом.

Но что касается физического устранения, то на территории Франции об этом речи не идет. Применение подобной практики не стало серьезной темой на фоне предвыборной борьбы, хотя некоторый осадок, конечно, это интервью Олланда и оставило. Я думаю, что в России будет тоже самое.

— И кто бы не пришел к власти: Фийон, Ле Пен, социалисты, они будут солидарны в этом вопросе и продолжат такую практику?

Ю.Р.: Думаю, что да. Социалисты, как кандидаты на преемственность нынешнего президента-социалиста, не котируются. На мой взгляд, сегодня такой перспективы просто нет. Бывший министр экономического развития Макрон, человек центристского склада, который отрицает понятие левых и правых, конечно, ближе к нынешнему правящему лагерю, но от него стараются дистанцироваться. Однако он получил определенные шансы на победу, особенно в последние дни.

Так что, говорить однозначно, кто будет президентом, еще рано. Сегодня появилась определенная интрига в связи с фактами, дискредитирующими Фийона. Видимо, это не случайно, и в ходе избирательной борьбы это неизбежно. Этот вопрос, по-моему, конфликтным быть не может.

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