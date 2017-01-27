Пентагон: США готовы к войне с Россией в космосе

Генерал Джон Хайтен, занимающий пост главы Стратегического командования ВС США (Стратком) заявил, что российские специалисты занимаются разработкой противоспутникового оружия, в том числе лазерного. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Фото: AP

"Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам", — сказал генерал.

По его словам, Страткому необходимо сдерживать недобросовестное поведение в космосе, а также не допускать конфликтов в космическом пространстве.

Хайтен считает, что Россия и Китай в недалеком будущем "смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе". Поэтому, продолжает глава Старткома, США должны быть готовы такую "космическую войну" предотвратить, а самый лучший способ для этого — к такой "войне" подготовиться, убежден он.

"Так США и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне", — подчеркнул Хайтен, добавив, что применение такого оружия может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

На чем именно строит свои "предупреждения об опасности", точно сказать нельзя, однако достоверно известно, что в настоящий момент, если говорить о системах предупреждения ракетного нападения, то Россия опирается на наземные РЛС, в то время, как американцы рассчитывают на космический сегмент — на спутники, которые оснащены соответствующими оптико-электронными средствами, и которые позволяют засекать пуски баллистических ракет.

Такое различие сложилось исторически, и сейчас группировка военных спутников США как минимум в 10 раз превосходит российскую. Достаточно сказать, что у американцев есть отдельное Национальное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO), которое занимается исключительно военными спутниками, и его годовой бюджет составляет около $ 15 млрд.

Однако это имеет и ряд недостатков. К примеру, в случае развертывания боевых действий, по мнению специалистов, достаточно 3-4 ядерных боезаряда взорвать в космосе — и все спутники вышибет мощным электромагнитным излучением.

К слову, Россия намерена выложить в открытый доступ свой каталог околоземных объектов. Об этом сообщил член российской делегации на 59-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях Виктор Шилин.

Российский сервис станет аналогом американского каталога NORAD, но в нем окажутся не только гражданские спутники и космический мусор, но и информация, которой нет в открытых данных командования космической обороны США USSPACECOM.

В настоящее время NORAD закрывает данные по оборонным спутникам союзников — Франции, Германии, Израиля и Японии. При этом российские спутники военного назначения в каталоге присутствуют. Таким образом, Москва предлагает объединить национальные базы данных в единый каталог, доступный любой стране, осуществляющей космическую деятельность. Эта система могла бы информировать о потенциально опасных событиях как для аппаратов в космосе, так и для объектов на Земле, а также предупреждать о возможных угрозах для запусков ракет.

Как отмечал PolitOnline. Ru. эту инициативу в ООН поддержал Китай, США высказались против, желая сохранить свою монополию "регулятора движения" в околоземном пространстве, заявил газете другой участник заседания, добавив, что американские военные оказались не в восторге от идеи появления в свободном доступе информации по своим спутникам.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня