Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"

Сразу несколько руководителей различных подразделений госдепартамента США получили уведомление о том, что новое руководство ведомства не нуждается в их услугах.

Фото: AP

Целая группа высокопоставленных сотрудников госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post. Речь идет не об увольнении, а о том, что они не будут переназначены на свои должности.

Традиционно руководители 13 отделов госдепа оставались на своих местах после смены администрации, однако на этот раз части чиновников было сказано, что их не будут просить продолжать работу, а их кандидатуры не будут вноситься на утверждение в Сенат.

Источник, который цитирует телеканал CNN, заявил следующее: "Эти люди преданы госсекретарю, президенту и Госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом проводит "чистку".

Как предполагает The Washington Post, покинувших свои посты дипломатов заменят либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты, которые при Бараке Обаме не работали во внешнеполитическом ведомстве.

Полный список чиновников, которым придется покинуть свой пост, издание не приводит, упоминая лишь заместителя госсекретаря Патрика Кеннеди, трудившегося в ведомстве с 2007 года.

Ранее агентство The Washington Post и агентство Reuters сообщили о том, что некоторые руководящие чиновники госдепа покинули свои посты.

Об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.

В частности, посты оставили замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий. Также попросили покинуть Госдеп заместителя главы ведомства по контролю над вооружениями и международной безопасности Тома Кантримэна.

Associated Press сообщил об увольнении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Она занимала этот пост с декабря 2013 года. До этого она работала официальным представителем Госдепартамента.

"Это самый большой одновременный уход, который кто-либо может вспомнить, и восстановиться после этого невероятно трудно", - сказал Дэвида Уэйда, руководитель аппарата Госдепа при экс-госсекретаре Джоне Керри.

Кроме того, Associated Press сообщило об уходе главы пограничной службы США Марка Моргана. Неизвестно, был ли он уволен или ушел по собственному желанию.

Всего неделя прошла со дня инаугурации президента США Дональда Трампа, и всю эту неделю он подписывает все новые и новые указы. Одним из них стал указ о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству. О таком своем шаге Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

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