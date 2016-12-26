В Нью-Йорке, на Таймс-сквер, старт традиционной церемонии опускания хрустального шара, знаменующей начало нового года, даст генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в последнюю минуту своего пребывания на посту нажмет кнопку обратного отсчета до наступления 2017 года. После этого хрустальный шар, который считается в Нью-Йорке главным символом Нового года, начнет медленно опускаться по шпилю одной из высоток. Нижней точки шар достигнет точно в тот самый момент, когда на Восточном побережье Соединенных Штатов наступит 2017 год.
Как только шар остановится, с крыш окружающих Таймс-сквер небоскребов полетят конфетти и разноцветные листочки с новогодними пожеланиями.
Украшение диаметром 3,5 метра и весом 6 тонн изготовлено из более чем 2,6 тысячи треугольников, которые сделаны из хрусталя мастерами ирландской компании Waterford Crystal. Каждый год их выкладывают в новом порядке, чтобы получить особый и неповторимый орнамент, которому всегда присваивается название.
Впервые новогодняя церемония на Таймс-сквер прошла 31 декабря 1907 года. Тогда новогодний световой шар из металла и дерева весил почти 320 килограммов и был украшен сотней обычных лампочек. С тех пор дизайн шара менялся шесть раз. Нынешний, седьмой вариант был представлен на Таймс-сквер в 2008 году - свыше 3,5 метра в диаметре, весом более 5 тонн, он состоит из более 32 тысяч светодиодных ламп, которые могут передавать около 16 миллионов цветовых сочетаний.
Кстати, обычно в один из последних дней на Таймс-сквер проходит традиционная акция "избавления от всего плохого", что произошло в уходящем году. Все, что не хочется брать с собой в год наступающий, нью-йоркцы отправляют под пресс и лезвие машины для измельчения бумаг.
Необычная акция проводится в Нью-Йорке с 2007 года. Один из ее организаторов почерпнул эту идею у своего старого приятеля, рассказавшего ему когда-то о давней традиции нью-йоркских студентов расставаться с неприятными воспоминаниями. Надо написать на бумажках о том плохом, что было в течение года, потом засунуть их в тряпичную куклы и сжечь это чучело.
Однако разводить костер на Таймс-сквер было бы небезопасно, поэтому каждый год уничтожением неприятных воспоминаний занимается большая бумагорезательная машина.
Горожане приносят сюда банковские счета, фотографии бывших возлюбленных и неугодных политиков, а также просто писали на бумаге, что должно остаться лишь в воспоминаниях. В шредер отправляются также листочки бумаги со словами "Лишние килограммы", "Кредит на образование", "Низкая самооценка".
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