Молдавия объявила "символическую" войну Евросоюзу

Cо здания администрации президента Молдавии снят флаг Евросоюза. Кроме того, версия сайта главы государства на румынском языке изменена на молдавский.

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При этом, звездные стяги ЕС рядом с молдавским триколором все еще сохранены на других государственных зданиях республики, в том числе, на зданиях правительства и парламента.

Глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны, заявили в администрации президента, к чему призывает и всех остальных в Молдавии. В ведомстве добавили, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Напомним, несмотря на то, что государственным языком Молдавии, согласно конституции страны, является молдавский язык на основе латинской графики", решением Конституционного суда от 5 декабря 2013 года государственным языком республики признавался "румынский язык".

Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов. Додон получил 52,57% голосов. За его соперницу Майю Санду отдали голоса 47,43% избирателей.

"Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики" - пишет в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Отметим, что нынешний результат явственно показал, что большинство граждан Молдавии разочаровались в европейской мечте. Риторика Майи Санду, хоть и привлекательна на первый взгляд, но по факту сильно похожа на обыкновенный обман и популизм.

За время независимости после распада СССР Молдавия никак не может определить вектор развития. Политическая элита тянет страну в Европу, но экономика страны никак в нее не вписывается. На Западе места для молдавской продукции нет, она может найти сбыт только в России и странах СНГ. Итогом попытки "вписаться в рынок" Европы стали деиндустриализация Молдавии, обнищание населения, нескончаемые потоки мигрантов, ищущих работу за границей, писала Правда.Ру.