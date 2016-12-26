Трамп продолжит шантажировать Россию при помощи НАТО — мнение

Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в страны Европы, чтобы "успокоить союзников при агрессии России". Как пишет Il Giornale, это самое крупное военное укрепление блока со времен холодной войны.

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Концепция предусматривает распределение военных резервов в стратегических точках мира с целью снижения темпов реагирования во время возможных чрезвычайных ситуаций на мировом уровне. Данные пункты хранения гарантируют США быструю доступность 6 тысяч единиц тяжелой техники.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

— С чем связано такое военное укрепление Североатлантического альянса?

— С политикой США и НАТО по военно-политическому давлению на Россию. Эта политика была оформлена на Варшавском саммите НАТО, где приняли решение создать две ударные группировки вблизи российских границ. Одна, наиболее мощная будет создана на северо-западе: в Польше, в странах Прибалтики. И одна вспомогательная в Румынии.

В Польше будет создано четыре тактических группы, которые могут быть быстро развернуты в бригады, плюс, польская армия. То есть, этих сил должно быть достаточно для захвата Калининградской области, так считают натовские стратеги. А вот техники для развертывания этих войск, пока не достаточно. Я думаю, сейчас они перебрасывают тяжелую технику в Бельгию, в Голландию, потом часть этой техники переедет в Польшу на склады. А оттуда, в случае необходимости, уже по воздуху будут перебрасываться военнослужащие.

России надо серьезно задуматься о том, чтобы создать противовес. Заполнять Калининградскую область многочисленными войсками, может быть, и не стоит, но надо сделать так, чтобы эти войска могли продержаться до подхода главных сил со стороны Псковской области. Как раз там надо разместить порядка двух танковых армий, чтобы они быстро, маршем могли пройти через Прибалтику и выйти в Калининградскую область.

— Что гарантируют США эти пункты хранения?

— Развертывание войск. Они по воздуху перебрасывают личный состав и развертывают там войска на базе этих складов хранения. Если они там уже есть, им достаточно перебросить персонал, развернуть там на базе баз хранения бригады, дивизии, и двигаться в Восточную Европу.

— Это решение уходящих руководителей США. Дональд Трамп может его "переиграть"?

— Это неизвестно. Не исключено, что военно-политическое давление на нас будет сохраняться, или будет использоваться как элемент торга в отношениях с Россией по другим вопросам. Например, по вопросу об Иране. Трамп хочет задавить Иран, а мы не можем дать ему задавить Иран. Он будет на нас давить в Восточной Европе. Тут еще посмотреть, что из этого получится.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в эфире телеканала ABC News заявил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.

Ранее же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. Однако, по словам доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимира Штоля, отношения Россия-НАТО находятся на крайне низкой точке своего уровня.

"Подвижек в изменении позиции Запада по отношению к нашей стране не наметилось. Сотрудничество Совета Россия-НАТО не возобновлено. Позиции, взгляды совершенно расходятся. Самое главное, концепция европейской безопасности, на которой стоит Североатлантический блок, является абсолютно "натоцентричной" и не только не учитывает российских интересов, но и зачастую строится на полном игнорировании наших интересов в этой сфере. Поэтому говорить о каком то начавшемся сближении или изменении позиции НАТО по отношению к нам, как минимум, преждевременно", - рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.