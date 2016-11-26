Убрать "американский мусор" потребовала Гренландия от Дании

Очистить остров от различных американских военных сооружений, оставшихся со времен холодной войны, потребовали от Дания власти Гренландии. Об этом сообщает Associated Press.

Договор между Данией и США, заключенный в 1051 году, давал Вашингтону право построить 33 военные базы и радиолокационные станции в Гренландии. При этом документ не конкретизировал, кто несёт ответственность за очистку острова.

Теперь же власти Гренландии обратились к Копенгагену с призывом ликвидировать американский военный арсенал, в том числе недостроенную площадку Camp Century для запуска ядерных ракет.

По мнению министра иностранных дел автономии Виттуса Куйаукитсока, в том случае, если Дания не заключит с США других соглашений по площадке Camp Century, ответственность за расследование и очистку лежит исключительно на ней.

Отмечается, что местные власти уже начали процесс очистки в некоторых частях острова.

Строительство пусковой площадки на северо-западе Гренландии велось в начале 1960-х годов прошлого века, однако реализация проекта была прервана в 1966 году после того, как ледяной массив начал разрушать лагерь.

США переместили мобильный ядерный реактор, обеспечивавший базу теплом и электроэнергией, но оставили, согласно оценкам, порядка 200 тысяч литров дизельного топлива и отходов, в том числе радиоактивных, которые, по мнению ученых, могут нанести вред окружающей среде.

ВВС США все еще используют авиабазу Туле в северной части острова, а некоторые из баз превратились в аэропорты гражданской авиации.

Для Associated Press ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Дании Кристиан Енсен. По его словам, пока еще рано говорить, кто будет участвовать в возможной очистке острова.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, глобальное потепление раскрыло тайну расположения заброшенных американских баз в Гренландии. После того, как здесь слишком активно летом этого года стал таять большой ледник, американцы просто не успели быстро скрыть следы былой своей активности в этом регионе. И из "ледового камуфляжа" неожиданно появился огромный военный объект - секретная военная база Пентагона.

Строительство базы велось в рамках реализации тайной операции США под кодовым названием Project Iceworm. Вашингтон проинформировал власти Дании, которой до сих пор принадлежит Гренландия, о существовании этого объекта. Однако в Копенгагене категорически отрицают, что власти были оповещены о планах США разместить на этой базе до 600 ядерных ракет.

Так или иначе, но на поверхности оказались многочисленные следы эксплуатации военного объекта. Как известно, американцы окончательно покинули базы в 1966 году, оставив после себя все оборудование и тонны токсичных отходов. В Вашингтоне, очевидно, рассчитывали, что ледник на долгие столетия сохранит их тайну.

Однако глобальное потепление вмешалось в планы Пентагона. Тайна стала явью: из-подо льда показались фрагменты самолетов, оборудование, боеприпасы и отходы, которые представляют угрозу для окружающей среды, так как подвергаются воздействию глобального потепления.

Напомним, "Bluie East Two" близ деревушки Иккаттек (Ikkatteq) - заброшенная авиабаза ВВС США на востоке Гренландии. Базу активно использовали во время Второй Мировой Войны с 1942 по 1947 гг. Сегодня о ней напоминают только тысячи ржавеющих бочек из-под топлива. Инуиты, коренное население здешних мест, называет бочки "американскими цветами".

Надо сказать, что не только секретные американские базы, скрытые в вековых льдах, неожиданно находятся в Гренландии. Ученые опасаются, что глобальное потепление может высвободить ядерные отходы, которые были здесь когда-то захоронены на территории военной базы Camp Century.