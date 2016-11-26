Очистить остров от различных американских военных сооружений, оставшихся со времен холодной войны, потребовали от Дания власти Гренландии. Об этом сообщает Associated Press.
Договор между Данией и США, заключенный в 1051 году, давал Вашингтону право построить 33 военные базы и радиолокационные станции в Гренландии. При этом документ не конкретизировал, кто несёт ответственность за очистку острова.
Теперь же власти Гренландии обратились к Копенгагену с призывом ликвидировать американский военный арсенал, в том числе недостроенную площадку Camp Century для запуска ядерных ракет.
По мнению министра иностранных дел автономии Виттуса Куйаукитсока, в том случае, если Дания не заключит с США других соглашений по площадке Camp Century, ответственность за расследование и очистку лежит исключительно на ней.
Отмечается, что местные власти уже начали процесс очистки в некоторых частях острова.
Строительство пусковой площадки на северо-западе Гренландии велось в начале 1960-х годов прошлого века, однако реализация проекта была прервана в 1966 году после того, как ледяной массив начал разрушать лагерь.
США переместили мобильный ядерный реактор, обеспечивавший базу теплом и электроэнергией, но оставили, согласно оценкам, порядка 200 тысяч литров дизельного топлива и отходов, в том числе радиоактивных, которые, по мнению ученых, могут нанести вред окружающей среде.
ВВС США все еще используют авиабазу Туле в северной части острова, а некоторые из баз превратились в аэропорты гражданской авиации.
Для Associated Press ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Дании Кристиан Енсен. По его словам, пока еще рано говорить, кто будет участвовать в возможной очистке острова.
Напомним, как рассказывала Правда.Ру, глобальное потепление раскрыло тайну расположения заброшенных американских баз в Гренландии. После того, как здесь слишком активно летом этого года стал таять большой ледник, американцы просто не успели быстро скрыть следы былой своей активности в этом регионе. И из "ледового камуфляжа" неожиданно появился огромный военный объект - секретная военная база Пентагона.
Строительство базы велось в рамках реализации тайной операции США под кодовым названием Project Iceworm. Вашингтон проинформировал власти Дании, которой до сих пор принадлежит Гренландия, о существовании этого объекта. Однако в Копенгагене категорически отрицают, что власти были оповещены о планах США разместить на этой базе до 600 ядерных ракет.
Так или иначе, но на поверхности оказались многочисленные следы эксплуатации военного объекта. Как известно, американцы окончательно покинули базы в 1966 году, оставив после себя все оборудование и тонны токсичных отходов. В Вашингтоне, очевидно, рассчитывали, что ледник на долгие столетия сохранит их тайну.
Однако глобальное потепление вмешалось в планы Пентагона. Тайна стала явью: из-подо льда показались фрагменты самолетов, оборудование, боеприпасы и отходы, которые представляют угрозу для окружающей среды, так как подвергаются воздействию глобального потепления.
Напомним, "Bluie East Two" близ деревушки Иккаттек (Ikkatteq) - заброшенная авиабаза ВВС США на востоке Гренландии. Базу активно использовали во время Второй Мировой Войны с 1942 по 1947 гг. Сегодня о ней напоминают только тысячи ржавеющих бочек из-под топлива. Инуиты, коренное население здешних мест, называет бочки "американскими цветами".
Надо сказать, что не только секретные американские базы, скрытые в вековых льдах, неожиданно находятся в Гренландии. Ученые опасаются, что глобальное потепление может высвободить ядерные отходы, которые были здесь когда-то захоронены на территории военной базы Camp Century.
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