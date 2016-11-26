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Источник Правда.Ру

Обама пообещал Кубе "руку дружбы" после смерти Фиделя Кастро

Мир

Соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро выразил президент США Барак Обама.

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Фото: AP

В письменном заявление американского президента говорится: "Мы выражаем соболезнования семье Фиделя Кастро. Наши мысли и молитвы с кубинским народом". По словам Обамы, "мы протягиваем кубинскому народу руку дружбы".

"История запишет и будет судить об огромном влиянии, которое эта фигура оказала на людей и на весь мир вокруг него", - говорится в заявлении президента США. 

Он отметил, что почти 60 лет отношения США и Кубы были омрачены "политическими разногласиями". "На протяжении моего президентства мы тяжело работали над тем, чтобы оставить это прошлое позади и стремиться к будущему, в котором отношения между двумя странами определяются не разногласиями, а многими вещами, которые мы разделяем как соседи и друзья", - добавил Обама.

"Сегодня мы выражаем соболезнования семье Фиделя Кастро и молимся о кубинском народе. В последующие дни они будут вспоминать о прошлом и будут смотреть в будущее. Делая это, кубинский народ должен знать, что Соединенные Штаты Америки - их друг и партнер", - заявил Обама.

Как сообщала Правда.Ру, 25 ноября, в возрасте 90 лет,  в Гаване  скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, бросивший в свое время вызов США.  

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск - ред)", - объявил Рауль Кастро по государственному телевидению.

Фидель - кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, - был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Острове Свободы в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур. Похороны команданте назначены на 4 декабря. Тело Кастро, согласно его воле, будет кремировано.

По своему кумиру, который пять десятилетий руководил страной, сегодня скорбит вся Куба. Надо отметить, что умер Фидель Кастро 25 ноября, в тот самый день, в который ровно 60 лет назад, в 1956 году, во главе небольшого отряда высадился на Кубе и начал  движение сопротивления тогдашнему кубинскому проамериканскому правительству.

Соболезнования кубинскому народу выразили лидеры многих- стран: президент России Владимир Путин,  глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Франции Франсуа Олланд, президент Эквадора Рафаэль Корреа, президент Боливии Эво Моралес и многие другие.

Стоит отметить, что скорбь по поводу кончины Фиделя Кастро, который ушел из жизни накануне, выражают не только представители российской власти, но и обычные граждане. Как сообщают СМИ, у резиденции посла Кубы в Москве сегодня утром появились свечи, жители столицы несут цветы к кубинскому посольству.

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Темы Барак Обама Фидель Кастро соболезнования
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