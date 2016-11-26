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Источник Правда.Ру

Европарламент предлагает британцам покупать паспорта ЕС после Brexit

Мир

Хотите оставаться гражданами Евросоюза, с сохранением всех соответствующих этому статусу привилегий? Платите! Такое предложение гражданам Великобритании будет рассматриваться в Европейском парламенте. Об этом сообщает The Times.

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Фото: AP

Идея установить для британцем обязанность ежегодных выплат за обладание паспортом ЕС принадлежит члену ЕП Ги Верхофстадту, который утверждает, что ЕС не хочет терять контакт с жителями Великобритании, не согласными с Brexit.

Британцы, получив паспорта ЕС, и после Brexit смогут совершенно свободно перемещаться по территории ЕС, иметь право на проживание и голосование на выборах в структуры блока. По словам члена Европейского парламента из Люксмебурга Шарля Горенса, британцы могут получить паспорта и бесплатно.

Конституционный комитет Европейского парламента по этому вопросу проголосует 8 декабря. Независимо от результата до конца года эти предложения будут вынесены на голосование для всех депутатов. Однако, как предполагают аналитики, все предложения подобного рода встретят сопротивление со стороны противников предоставления концессий Великобритании после Brexit.

"Мне нравится идея, что люди, которые являются гражданами Европы и говорят, что они хотят сохранить свой статус, имеют такую возможность. Как принцип мне это нравится", — заявил Ги Верхофстадту. Защитник "Соединенных Штатов Европы", экс-премьер-министр Бельгии пообещал до конца бороться за права"48 процентов" (имеют ввиду те, кто проголосовал против Brexit).

В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна должна быть готова к предстоящим "трудным временам" в связи с выходом страны из Европейского союза. "Я думаю, мы должны быть готовы к тому, что нам предстоят некоторые трудные времена", — отметила Мэй. Однако, по ее словам, Великобритания "извлечет выгоду" из Brexit.

Как сообщала Правда. Ру, неожиданный поворот уже случился: экономика Великобритании поднялась на 2,3% в третьем квартале, вопреки всем прогнозам по падению британского ВВП, связанным с выходом страны из Еврозоны. По сравнению с предыдущим кварталом, ВВП Британии вырос на 0,5%. Это выше прогноза, данного агентством Bloomberg: опрошенные им экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

Правительство начало раскрывать свои планы по Brexit в последние несколько неделе. Переговоры с ЕС начнутся к марту 2017 года, и фактический выход произойдет через два года.

Стоит отметить, что до сих пор нет никакой информации о том, как правительство собирается подойти к переговорам с Евросоюзом и какие виды сделок они будут прорабатывать.

Европейские лидеры ясно дали понять, что если Великобритания запретит свободное пересечение гражданами ЕС ее границы, то она потеряет часть своих прав на доступ к зоне свободной торговли.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подчеркнула, что она будет уделять особое внимание контролю над работой с рынком при плохом сценарии Brexit. При таком исходе британский бизнес может потерять возможность свободно вести дела в ЕС.

Еще недавно европейские эксперты предупреждали, что бюджет Великобритании при жестком сценарии выхода страны из Евросоюза будет терять до 66 миллиардов фунтов налоговых поступлений ежегодно.

Насколько затянется процесс выхода Британии из ЕС и каковы будут его последствия? Об этом Pravda. Ru поговорила с руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василием Колташовым.

"Обычно, когда кто-то откуда-то уходит со скандалом, то хлопает дверью. Тут же выход без мятежа. Великобритания, благодаря консерваторам, рассчитывает уходить долго. Они хотели напугать референдумом, а получилось поругаться с Брюсселем. Тем более, Брюссель, как и Берлин, вели себя очень глупо, грубо и усугубили ситуацию", — рассказал собеседник Правды. Ру.

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