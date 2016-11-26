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Источник Правда.Ру

Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот

Мир

Несмотря на то, что, согласно рейтингу за 2015 год, составленному Международной сетью университетов "Universitas21" США находятся на первом месте по уровню образования, американские ученые из неправительственной организации ETS уверены, что молодые американцы малограмотны, не знают математики и неспособны применять свои знания в жизни. Таковы вкратце итоги исследования, которое проводили американские же ученые. 

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Фото: REX

Самое бесполезное поколение на Земле - американцы, рожденные в 80-х годах, считают исследователи. К такому выводу специалисты организации пришли, сравнив уровень образования и практические применения знаний у жителей 22 стран. В исследовании приняли участие 22 страны - от Северной Америки до Азии.

И Штаты в рейтинге оказались на последних местах - по умению применять математические навыки в повседневной жизни. Вместе с ними в компании отстающих - Италия и Испания.

С грамотностью в США чуть лучше - 15 место в рейтинге из 22 возможных. Решение высокотехнологичных задач, если верить исследованию, молодым американцам тоже не дается.

Кстати, по данным Министерства образования США - 32 миллиона взрослых граждан Соединенных Штатов вообще не умеют читать. Это 14% населения. А каждый пятый американец способен читать литературные произведения не сложнее уровня пятого класса школы.

Стоит ли удивляться,  что во время предвыборной кампании политтехнологи особо готовят кандидатов говорить простыми словами. Никаких сложных фраз - иначе просто не поймут.

Парадоксально, но при таких результатах исследования в десятке лучших университетов мира - большинство как раз американские. Принстон, Гарвард, Массачусетский технологический... Однако это дорогостоящие места для обучения элиты. К примеру, год обучения в Гарварде в среднем стоит около 60 тысяч долларов (от 18 до 25 тысяч в месяц), не считая расходов на проживание - это еще почти 20 тысяч долларов в год. И это не самый дорогой университет, хотя и один из престижных.

Так что, такое обучение далеко не всем по карману в США, так же, как и более низкая образовательная ступень - колледж. Именно поэтому и висят на американцев десятилетиями кредиты, взятые на обучение.

Самыми умными оказались молодые японцы. Конечно, образование там тоже платное, но это цифры совсем другого порядка

Обучение стоит дорого. Далеко не всем по карману, как и предыдущая образовательная ступень - колледж. А вот самые умные и подкованные молодые люди в мире по версии исследователей ETS живут в Японии. Там тоже высшее образование платное, но цифры другого порядка: 7-8 тысяч долларов в месяц.

А Финляндия, которая идет как раз за Японией, по всем пунктам, учит своих граждан бесплатно.

Интересно, что в рейтинге по уровню образования, составленному Международной сетью университетов "Universitas21", Япония вообще не значится, а Финляндия расположилась на 4 месте после США, Швейцарии и Дании.

Попала ли Россия в число стран, где проводилось исследование ETS - неизвестно, по крайней мере, упоминаний об этом нет. Однако по данным других рейтингов, в России - одно из самых доступных высших образований.

Ну, и в дополнение к сказанному выше, согласно рейтингу уровня грамотности населения, составленному ЮНЕСКО, Россия, как и почти все постсоветские страны, находятся в верхней части списка с коэффициентом 99,8.

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Темы США образование
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