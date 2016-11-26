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Источник Правда.Ру

Британский городок после закрытия единственного завода стал центром порнобизнеса

Мир

После того, как в городе был закрыт сталелитейный завод, английский Консетт постепенно превратился в "мировой центр порнографии". Это выяснило агентство Рейтер в результате проведенного показало журналистского расследования. 

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Фото: wikipedia.org/Pauline Eccles

Директорами компаний, которые занимаются распространением порнографии, стали сотни безработных жителей Консетта. Некоторые "ушли в интернет", и занимаются сводничеством за деньги.

Саймон Доусон из города Шотли Бридж основал юридическую фирму. Она создавала компании-прикрытия для иностранных фирм, занимающихся интернет-торговлей.

Благодаря этим компаниям иностранцы получали юридический адрес в Британии, местного директора, налоговые и прочие документы, дающие право работать в Европе.

Расследование Рейтер показало, что как минимум 429 не связанных друг с другом горожан получили по 50 фунтов  за то, чтобы стать директорами компаний. Им также платили по 150 фунтов  в год за пересылку почты, которая приходила на адрес компании.

Жители города уверяют, что не причастны к порнобизнесу - они лишь получали деньги за пересылку корреспонденции.

61-летний Джон Маусон рассказал Би-би-си, что не знал о том, какую роль играет в компаниях. По его словам, у населения было плохо с деньгами, поэтому люди пошли на сделку.

Юристу Доусону платили 2,5-3 тысячи фунтов за одну компанию. В пиковый период он управлял 1200 компаниями. Он настаивает, что жители города знали о своей роли и добровольно подписывали документы.

По словам Доусона, его клиенты торговали не только различными услугами "для взрослых", но и оказали туристические услуги или организовывали игру в бинго.

Британские власти проводят расследование деятельности Доусона, а также его клиентов. Обвинений пока никому не предъявлено, но некоторые компании закрыты.

Население Консетта не превышает 30 тысяч человек. Долгое время экономика города была основана на сталелитейной промышленности, но она пришла в упадок и заводы закрылись.

Если жители Консетта вынужденно стали "порнодельцами", то телеканал CNN занялся рекламированием порнопродукции случайно. Жители Бостона, штат Массачусетс, включили CNN в десять вечера по местному времени, ожидали увидеть в эфире эпизод популярного шоу о путешествиях и еде. Вместо него 30 минут показывали "жёсткое" порно.

Причиной инцидента стала ошибка провайдера ТВ RCN. Представители CNN отказались комментировать произошедшее.

Похожий случай произошел несколько лет назад на одном из государственных каналов греческого телевидения. В новостях вместо информационного сюжета в эфир вышел ролик с видео для взрослых.

Ведущий выпуска новостей не подозревал, что именно демонстрируется на экране за его спиной, и с серьезным видом зачитывал текст о сокращении финансирования.

В нашем обществе бытует нетерпимое отношение к эротике и порнографии. Считается что они подрывают моральные устои и разрушительным образом действуют на психику зрителей, особенно подростков. Однако, как ранее писала Правда. Ру, ученые все-таки не нашли доказательств ее вредного воздействия на сексуальную жизнь. И даже аморальность любителей горячих фильмов не подтвердилась. Читайте подробнее в материале: Ученые в шоке: аморальность не вредна

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы Британия порноиндустрия
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