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Источник Правда.Ру

В Турции задержан самый разыскиваемый террорист Австралии

Мир

Самый разыскиваемый австралийскими властями террорист Нил Пракаш был сегодня задержан в Турции. Об этом сообщил телеканал SkyNews.

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Фото: скриншот с youtube. com

По информации контртеррористической службы Австралии, Пракаш участвовал в подготовке серии неудавшихся терактов на территории страны.

Ранее задержанный жил в Мельбурне. Он связался с террористической группировкой "Исламское государство"* и воевал на территории Ирака.

24-летний Нил Пракаш был самым высокопоставленным рекрутером ИГ в Австралии. Он причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить в день национального праздника в честь ветеранов войн, которые вела Австралия, 25 апреля прошлого года.

В прессу в апреле этого года попала информация о том, что Пракаш был убит в Мосуле, который до сих пор удерживают террористы ИГ. Об этом писало и издание The New York Times, Позднее эта информация не подтвердилась.

О прибытии Пракаша в Турцию сообщила турецким коллегам австралийская сторона, опираясь на имеющиеся разведданные. Таким образом, несколько недель назад Анкаре удалось задержать террориста. В настоящее время турецкие власти ведут переговоры о выдаче боевика, которого хотели бы допросить не только в Австралии, но и в Израиле, а также в других странах.

Австралийские власти надеются, что им отдадут приоритет в праве осудить Пракаша как своего гражданина.

Как сообщил телеканал ABC, террорист был задержан несколько недель назад. Перед этим австралийские спецслужбы связались с турецкими коллегами и сообщили, что тот пытается попасть в страну.

А в это время в России предлагают потребовать от Турции экстрадиции другого террориста - Альпарслана Челика. Соответствующий запрос направлен в Генпрокуратуру РФ.

Известно, что Челик руководил расстрелом российского лётчика Олега Пешкова "серыми волками" — боевиками праворадикальной организации "Бозкурт". В запросе также предлагается внести группировку турецких радикалов в список террористических организаций, запрещённых на территории России.

*Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

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Темы Турция Австралия террорист Исламское государство
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