"Уход команданте ранит": Что говорят о Фиделе мировые лидеры

На Острове Свободы в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур. Похороны команданте назначены на 4 декабря. Тело Кастро, согласно его воле, будет кремировано.

Фото: AP

Вся Куба скорбит по своему кумиру, который пять десятилетий руководил страной. Надо отметить, что умер Фидель Кастро 25 ноября, в тот самый день, в который ровно 60 лет назад, в 1956 году, во главе небольшого отряда высадился на Кубе и начал движение сопротивления тогдашнему кубинскому проамериканскому правительству.

Владимир Путин послал телеграмму руководству Кубы в связи с кончиной Фиделя Кастро. В своем послании российский президент выражает соболезнования кубинцам. По словам российского лидера, Кастро был выдающимся политиком, который стал символом целой эпохи. Также президент РФ напомнил о том, что команданте сыграл большую роль в становлении российско-кубинских отношений.

Стоит отметить, что скорбь по поводу кончины Фиделя Кастро, который ушел из жизни накануне, выражают не только представители российской власти, но и обычные граждане. Как сообщают СМИ, у резиденции посла Кубы в Москве сегодня утром появились свечи, жители столицы несут цветы к кубинскому посольству.

Свои соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро выразило правительство Испании. Испанский МИД в своем заявлении отметил: "Ушел человек огромного исторического значения, который определил поворотный момент развития страны и который оказал влияние на весь регион".

Иран направит делегацию на Кубу, чтобы почтить память скончавшегося лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщил представитель МИД Ирана агентству ISNA.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции. "В связи со смертью господина Фиделя Кастро, лидера революции на Кубе, личности,… являющейся образцом борьбы за независимость, выражаю соболезнования народу и правительству Кубы", — заявил Зариф.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает радио "Вести ФМ". Через "Твиттер" он призвал "всех революционеров мира" продолжать начатое Кастро дело.

Соболезнует в связи с кончиной Фиделя Кастро и президент Франции Франсуа Олланд. Как говорится в сообщении Елисейского дворца,"Кастро был воплощением кубинской революции, который дал кубинцам возможность гордиться отрицанием иностранного господства ".

Олланд отметил, что Франция, осуждавшая нарушения прав человека на Кубе, всегда была против введенного США эмбарго и приветствовала восстановление двусторонних отношений Штатов с Кубой.

Вашингтон и Гавана объявили в 2014 году о начале постепенной нормализации отношений. За это время две страны восстановили дипломатические отношения, в Гаване побывал президент США Барак Обама. Американская администрация ослабила торгово-экономические ограничения против Кубы, хотя масштабное торговое эмбарго, введенное конгрессом более полувека назад, по-прежнему остаётся в силе.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа и президент Боливии Эво Моралес выразили соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает издание Heraldo.

"Уход команданте Фиделя очень ранит. Он завещал нам бороться за интеграцию народов мира", — приводит издание слова Моралеса.

"Он был великим. Умер Фидель. Да здравствует Куба! Да здравствует Латинская Америка!", — написал в своем Twitter Рафаэль Корреа.

Ранее свои соболезнования выразил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Совершенно другие настроения царят в Майями, где проживает немало кубинцев. Жители города вышли на улицы, многие районы блокированы толпами народа и автомобилями, повсюду видны кубинские флаги, слышны музыка, звуки клаксонов и грохот барабанов. Судя по реакции, которую описывают другие жители Майами, местные кубинцы в восторге от новости.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 25 ноября, в возрасте 90 лет, в Гаване скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, бросивший в свое время вызов США.

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск - ред)", - объявил Рауль Кастро по государственному телевидению.

Фидель - кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, - был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.