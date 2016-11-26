Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российский военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции. Поэтому российский флот и впредь будет швартоваться в греческих портах и получать необходимое снабжение.

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Как заявил в беседе с РИА Новости представитель военного ведомства, все разговоры об этом прекращены, потому что для Афин "неприемлемо любое давление по вопросу запрета дозаправки российских кораблей".

"Позиция министра национальной обороны Греции в отношении России ясная - Россия не является нашим противником, Россия является нашим союзником. Нашим противником является Исламское государство и террористические организации. Больше никто", - сказал источник.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли запрет захода российского флота во время визита в Грецию президента США Барака Обамы, источник в министерстве обороны ответил утвердительно, добавив при этом, что давления не оказывалось.

"Даже если бы Обама и хотел оказать давление, сами мы не стали бы это обсуждать, - резюмировал источник.

Комментируя слова официального представителя правительства Греции Димитриса Тзанакопулоса накануне визита, что "заявление Обамы - это не просто заявление, но давление", собеседник агентства возразил: "Но он (Обама) официально и не делал заявлений (по поводу российского флота - ред.)".

Напомним, что несколько дней назад, Агентство Reuters утверждало, что два российских танкера доставляли авиатопливо в Сирию через территориальные воды Евросоюза. Агентство предположило, что что эти судна могли тем самым нарушить санкций Евросоюза. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что действующие внутри Европейского союза интриги, ограничения и «санкции» на поставку топлива в Сирийскую Арабскую Республику, авиагруппы ВКС России, «мягко говоря, не касаются», «Британские журналисты, вероятно, могут не знать, что Российская Федерация не является членом Евросоюза», - сказал Конашенков.

Напомним, накануне визита американского президента в Афины, Pravda.Ru поинтересовалась у вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, потребует ли Обама от Алексиса Ципраса закрыть греческие порты для кораблей ВМФ России?

- Думаю, что нет. Закрытие портов Греции это полная глупость, и я не знаю, кто придумал эту сказку. Вероятнее всего, эта утечка является просто поводом, чтобы раздражать Россию, раздразнить ее, и создать определенную напряженность между Россией и Грецией. Обама сейчас даже не хромая утка, он человек, который уходит через два месяца, и никто в Европе не будет следовать ни его советам, ни его приказам. А, тем более, Греция, у которой совершенно другой настрой, и совершенно другие планы по отношению к России.

Напомним, 15 октября корабельная авианосная группа Северного флота из Североморска начала поход в район Средиземного моря. В составе группы - авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также корабли обеспечения. Испания согласилась принять в Сеуте для обслуживания российские военные корабли во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", направляющиеся в Сирию, что вызвало массовую волну возмущения. Как же так, высказывались западные политики, Испания - это член НАТО, она только что подписала заявление ЕС о "военных преступлениях России в Сирии".

"Когда они узнали, что наша флотилия идет в Тартус, на свою базу в Сирию, вот тогда Испания отказалась от приема. Хотя, в принципе, это вещь рутинная. С 2011 года было 50 заходов таких в Сеуту - испанский город на территории Марокко", - рассказал Pravda.Ru декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.

По его словам, Испания была вынуждена была отказаться. Сейчас испанцы пишут в газетах и говорят по телевидению, что им стыдно за то, что они не сразу ответили отказом, что потребовалось напоминание НАТО и американцев, чтобы провести разграничительную черту между обычной рутиной, выгодной Испании, и событием политической важности. "Понятно, что эти корабли за шесть дней пребывания там заплатили бы им большие деньги, которые в Испании сейчас крайне не лишние. Но кому это интересно? Испанию заставили отказаться от этого, и вывернули руки", - заявил политолог.