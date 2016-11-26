NYT просят Обаму ввести санкции против России за хакерские атаки до инаугурации Трампа

Редакция The New York Times обратилась к пока еще действующему президенту Бараку Обаме с предложением "призвать к ответу Россию за хакерские атаки". По мнению издания, Дональд Трамп на такой шаг едва ли пойдет. Но Обама еще успеет обнародовать данные о зарубежных счетах кремлевских чиновников или заблокировать российские сети. Нужно лишь сделать это так, чтобы не развязать кибервойну.

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Издание не может никак отделаться от мысли, что Россия "повлияла на ход американских выборов", а в ответ на это ей лишь намекнули на "зеркальные ответы". Но ничего, кроме публичного обвинения России в кибератаках так и не произошло, сетует NYT.

Но Обама не должен "останавливаться на достигнутом", убеждает главу государства издание, иначе Россия будет уверена в том, что она "она может безнаказанно действовать в виртуальном пространстве" и продолжит свои хакерские набеги на США.

А раз уж Дональд Трамп "ярый поклонник Владимира Путина", то задача Обамы - "призвать Путина к ответу". В подтверждении своих слов редакция NYT напоминает о том, что Трамп даже после брифинга разведки, подтверждавшего причастность Москвы, отказался обвинить Россию и предположил, что, возможно, никакой кибератаки не было.

Обама, считает издание, многое что мог бы сделать в отношении России. Например, ввести санкции против россиян, причастных к кибератакам, или военного командования, "бомбящего мирных жителей в Сирии", предлагает издание. Какой бы вариант ни выбрал Обама, главное - сделать это без разжигания кибервойны, отмечается в статье.

Проще говоря, The New York Times призывает нагадить России, но так, чтобы не получить симметричного ответа.

В этот "сложный для Америки переходный период", пишет NYT, надо успеть обуздать Путина", а то он без колебаний продолжил наносить авиаудары в Сирии, а также разместил у границ НАТО под Калининградом установки, способные выпускать ядерные ракеты.

То, что НАТО расположилось у самых границ России, редакцию The New York Times никак не смущает, надо сказать.

Заканчивает свое обращение к уходящему президенту издание словами о том, что конгресс США "несет ответственность за следование курсу, который гарантирует безопасность избирательной системы страны от подобных вмешательств в будущем", независимо от того, прислушается ли Обама к призывам редакции The New York Times или нет.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, за несколько дней до американских выборов, некий высокопоставленный представитель американской разведки заявил, что "военные хакеры" США уже проникли в российскую сетевую инфраструктуру, включая серверы Кремля, сделав их уязвимыми для "секретного американского хакерского оружия", и готовы "нанести удар, если потребуется".

В целенаправленных попытках повлиять при помощи кибератак на ход президентских выборов в США обвинял Россию и директор американской национальной разведки, при этом спецслужбы озвучивают версия, что Россия поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на кибератаки, в которых Вашингтон подозревает Москву, в «нужное время» и с наибольшим эффектом. Президент США Барак Обама грозил "ограничительными мерами".