Редакция The New York Times обратилась к пока еще действующему президенту Бараку Обаме с предложением "призвать к ответу Россию за хакерские атаки". По мнению издания, Дональд Трамп на такой шаг едва ли пойдет. Но Обама еще успеет обнародовать данные о зарубежных счетах кремлевских чиновников или заблокировать российские сети. Нужно лишь сделать это так, чтобы не развязать кибервойну.
Издание не может никак отделаться от мысли, что Россия "повлияла на ход американских выборов", а в ответ на это ей лишь намекнули на "зеркальные ответы". Но ничего, кроме публичного обвинения России в кибератаках так и не произошло, сетует NYT.
Но Обама не должен "останавливаться на достигнутом", убеждает главу государства издание, иначе Россия будет уверена в том, что она "она может безнаказанно действовать в виртуальном пространстве" и продолжит свои хакерские набеги на США.
А раз уж Дональд Трамп "ярый поклонник Владимира Путина", то задача Обамы - "призвать Путина к ответу". В подтверждении своих слов редакция NYT напоминает о том, что Трамп даже после брифинга разведки, подтверждавшего причастность Москвы, отказался обвинить Россию и предположил, что, возможно, никакой кибератаки не было.
Обама, считает издание, многое что мог бы сделать в отношении России. Например, ввести санкции против россиян, причастных к кибератакам, или военного командования, "бомбящего мирных жителей в Сирии", предлагает издание. Какой бы вариант ни выбрал Обама, главное - сделать это без разжигания кибервойны, отмечается в статье.
Проще говоря, The New York Times призывает нагадить России, но так, чтобы не получить симметричного ответа.
В этот "сложный для Америки переходный период", пишет NYT, надо успеть обуздать Путина", а то он без колебаний продолжил наносить авиаудары в Сирии, а также разместил у границ НАТО под Калининградом установки, способные выпускать ядерные ракеты.
То, что НАТО расположилось у самых границ России, редакцию The New York Times никак не смущает, надо сказать.
Заканчивает свое обращение к уходящему президенту издание словами о том, что конгресс США "несет ответственность за следование курсу, который гарантирует безопасность избирательной системы страны от подобных вмешательств в будущем", независимо от того, прислушается ли Обама к призывам редакции The New York Times или нет.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, за несколько дней до американских выборов, некий высокопоставленный представитель американской разведки заявил, что "военные хакеры" США уже проникли в российскую сетевую инфраструктуру, включая серверы Кремля, сделав их уязвимыми для "секретного американского хакерского оружия", и готовы "нанести удар, если потребуется".
В целенаправленных попытках повлиять при помощи кибератак на ход президентских выборов в США обвинял Россию и директор американской национальной разведки, при этом спецслужбы озвучивают версия, что Россия поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на кибератаки, в которых Вашингтон подозревает Москву, в «нужное время» и с наибольшим эффектом. Президент США Барак Обама грозил "ограничительными мерами".
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