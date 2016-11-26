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Капля в море: Меркель твердо пообещала избирателям вернуть на родину 100 тысяч мигрантов

Мир

Германию в текущем году добровольно покинут почти 60 тысяч мигрантов и беженцев. На это очень рассчитывает  канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает агентство Рейтер.

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Фото: AP

По расчетам канцлера, общее число мигрантов, которые уедут из Германии, должно составить около 100 тысяч человек, при этом треть из них будет депортирована насильно. Но порядка 60 тысяч вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению. 

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По информации Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ ЕСFrontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. По данным МВД ФРГ, в Германию в 2015 году прибыли более одного миллиона беженцев.

ЕСFrontex  выделяет несколько основных маршрутов нелегальной миграции в страны Евросоюза. Наиболее популярные направления мирантов на данный момент: Западноафриканский маршрут, Центрально-Средиземноморский маршрут, Апулия и Калабрия (нелегальные потоки мигрантов из Турции и Египта), а также круговой маршрут из Албании в Грецию.

Для нейтрализации неконтролируемого потока мигрантов ряд стран ввели контроль на внутренних границах шенгена, построив стены и заборы с колючей проволокой. 

Как сообщала Правда.Ру, фрау канцлер еще в сентябре заявила о намерении принять меры по остановке потока беженцев в Евросоюз. "Мы должны нацелиться на максимальное прекращение нелегальной миграции", - заявила Меркель по итогам саммита стран "балканского маршрута", прошедшего 24 сентября в Вене.

По предварительным официальным данным, на проходивших в сентябре выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания "Христианско-демократический союз"   Ангелы Меркель оказался только на третьем месте. Первое место заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 30,6% голосов. А партия "Альтернатива для Германии" с 20,8% оказалась на втором месте. 

Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов считает, что таким результатам на парламентских выборах послужила политика Ангелы Меркель в отношении мигрантов. 

"Недовольство населения политикой канцлера растет, Германия не смогла принять такое количество мигрантов. Местное население раздражено, растет бытовая ксенофобия в отношении приезжих, возникают религиозные противоречия. Поэтому партии с другим политическим вектором набирают все большую поддержку среди немецкого электората. В связи с этим, на выборах канцлера в следующем году следует ожидать существенных изменений", - считает Константин Воронов.

Полностью читайте интервью в материале Pravda.Ru "Беженцы могут свергнуть Меркель с поста канцлера"

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