Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-соперник Трампа от "зелёных" подала петицию о пересчете голосов в трёх штатах

Мир

Пересчитать голоса избирателей в штате Висконсин требует экс-кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн. Соответствующую петицию она уже подала в избирком штата.Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на комиссию.

355885.jpeg
Фото: AP

Представитель избирательной комиссии Висконсина Майкл Хаас подтвердил агентству, что они уже готовятся к пересчету голосов за президента США во всем штате, "так как был получен запрос от этих кандидатов".

Как сообщалось ранее,  Джилл Стайн не ограничится Висконсином. Она намерена подать петицию о пересчете голосов на выборах еще в двух штатах: в Мичигане и Пенсильвании.

В двух из этих трех штатов - Пенсильвании и Висконсине - избранный президент республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей основной соперницей демократкой Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом, получив в общей сложности голоса 30 выборщиков.

Стайн уже собрала более чем достаточно средств для подачи петиции. Сама она не претендует на победу ни в одном из этих штатов, но заявляет о намерении поспособствовать более точному подсчету.

Хиллари Клинтон также предложили настаивать на пересчете голосов в этих трех штатах. По заявлению группы специалистов в области кибербезопасности, хакеры могли проникнуть в системы для голосования в Висконсине,Мичигане и Пенсильвании. 

Шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

- Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.

Выборщики - это тоже представители элиты штата. Поэтому, тут дело такое: говорят они сейчас одно, а думаю, что проголосуют они так, как свидетельствуют итоги выборов. 

Полностью интервью с Валерием Гарбузовым читайте в материале Pravda.Ru Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 


Выборы в США: шоу должно продолжаться!
Темы США Дональд Трамп Хиллари Клинтон подсчет голосов выборы президента
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Желатин на страже красоты
Красота
Желатин на страже красоты
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Гипотезы
Мужчинам далеко до Windows?
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Законодательство
Электронные платежи: Важно, но непопулярно
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Три причины не отдавать Японии Курилы
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.

Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы

В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.

Три причины не отдавать Японии Курилы
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Мир
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Юрий Носовский Мужчинам далеко до Windows? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Alexander Vlasov Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Jotis Miglis(Mail.Ru) Кастро был из плеяды Великих
Dmitriy Kovalenko Путин вызвал Силуанова на разговор
Syl Stall Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
vkontakte_297569864 Путин вызвал Силуанова на разговор
Андраник Фидель Кастро умер на 91-м году жизни
Dormidont Samovarof Мужчинам далеко до Windows?
Геннадий Фомкин В Европе началась "русская партия"?
Геннадий Фомкин В Европе началась "русская партия"?
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?