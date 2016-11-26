Экс-соперник Трампа от "зелёных" подала петицию о пересчете голосов в трёх штатах

Пересчитать голоса избирателей в штате Висконсин требует экс-кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн. Соответствующую петицию она уже подала в избирком штата.Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на комиссию.

Фото: AP

Представитель избирательной комиссии Висконсина Майкл Хаас подтвердил агентству, что они уже готовятся к пересчету голосов за президента США во всем штате, "так как был получен запрос от этих кандидатов".

Как сообщалось ранее, Джилл Стайн не ограничится Висконсином. Она намерена подать петицию о пересчете голосов на выборах еще в двух штатах: в Мичигане и Пенсильвании.

В двух из этих трех штатов - Пенсильвании и Висконсине - избранный президент республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей основной соперницей демократкой Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом, получив в общей сложности голоса 30 выборщиков.

Стайн уже собрала более чем достаточно средств для подачи петиции. Сама она не претендует на победу ни в одном из этих штатов, но заявляет о намерении поспособствовать более точному подсчету.

Хиллари Клинтон также предложили настаивать на пересчете голосов в этих трех штатах. По заявлению группы специалистов в области кибербезопасности, хакеры могли проникнуть в системы для голосования в Висконсине,Мичигане и Пенсильвании.

Шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

- Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.

Выборщики - это тоже представители элиты штата. Поэтому, тут дело такое: говорят они сейчас одно, а думаю, что проголосуют они так, как свидетельствуют итоги выборов.

Полностью интервью с Валерием Гарбузовым читайте в материале Pravda.Ru Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?

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