МО России предупредило все авиакомпании о готовящихся Киевом незаконных стрельбах вблизи Крыма

Свой протест в связи с введением Киевом в одностороннем порядке незаконных ограничений на полеты над акваторией Черного моря выразило Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

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Соответствующую ноту вручили украинскому атташе по вопросам обороны.

В ведомстве подчеркнули, что заявленные Киевом "юго-восточные границы опасной зоны" нарушают границы России, что противоречит нормам международного и российского права.

Напомним, ранее стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. При этом страна нарушила все международные соглашения. Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой. Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в небе над Симферополем в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киев не планирует проводить ракетные испытания в Керченском проливе. По его утверждению, российское воздушное пространство в Черном море заканчивается посередине пролива.

"Вся остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины", - говорится в заявлении, переданном РИА Новости пресс-службой СНБО.

Как писала Правда.Ру, на сообщение Киева уже отреагировали в Росавиации. Официальный представитель ведомства Сергей Извольский заявил о том, что Россия запретит летать над Крымом, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб в небе над полуостровом.

По словам Извольского, действия украинских властей нарушают требования Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года, а также создают опасность для полётов гражданской авиации. Также российская сторона потребовала от Киева отменить стрельбы в воздушном пространстве РФ, отозвать соответствующие уведомления и в будущем координировать свои действия с компетентными российскими органами.

Добавим, ранее Правда. Ру писала, что крымчане обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требованием наказать виновных в блокаде полуострова. По их мнению, за блокадой стоят киевские власти и бандформирования, которые орудуют на границе с Крымом. Местные жители просят дать правовую оценку деятельности украинского руководства. Жителям полуострова пришлось терпеть трудности, связанные с отсутствием света, перебоями с поставками воды и продуктов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Крым вернулся в состав России без единого выстрела. Российский лидер добавил, что выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

Как писала Правда. Ру, признать Крым российским в ближайшее время готова Турция.