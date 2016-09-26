Вашингтон заявил о своих условиях для соглашений с Россией по Сирии

Новых договоренностей с Россией не будет до тех пор, пока Москва не исполнит свои обещания в рамках предыдущих соглашений, которое предполагает сокращение насилия в стране и обеспечение доступа гуманитарной помощи, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Сложно представить достижение каких-либо других договоренностей с Россией до тех пор, пока она не выполнит ранее взятые обязательства в рамках предыдущего соглашения, которое до сих пор в обсуждении", - ответил он на вопрос журналистов, ведутся ли с Россией какие-либо альтернативные переговоры по взаимодействию в Сирии в свете провала предыдущего соглашения.

По словам Эрнеста, речь идет о том, чтобы РФ надавила на президента Сирии Башара Асада, который должен сократить насилие в Сирии и обеспечить доступ гуманитарной помощи в нуждающиеся районы. Россия, со своей стороны, отмечает неспособность США выполнить свои обязательства - размежевание оппозиции и террористических организаций, которые контактируют с группировкой "Джебхат ан-Нусра".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 9 сентября после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали план по Сирии. Он включает в первую очередь прекращение огня и координацию операций между российскими и американскими военными. Семидневный срок введенного в Сирии режима прекращения огня истек 19 сентября. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что Россия, учитывая, что условия режима прекращения огня в Сирии боевиками не выполняются, считает его соблюдение только армией САР бессмысленным.

Стоит отметить тот странный факт, что долгое время власти США отказывались рассекречивать содержание договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в процессе переговоров между Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Именно из-за этого 16 сентября не состоялось заседание СБ ООН по Сирии. По словам спецпредставителя России в ООН Виталия Чуркина, заседание отменили,"потому что США не готовы поделиться документами с членами СБ и даже детально их описать". Чуркин тогда усомнился, что Совет Безопасности захочет принять резолюцию в поддержку соглашения по Сирии, коль скоро Вашингтон не готов обнародовать детали.

Кроме того, от мирных переговоров отказалась подведомственная Вашингтону проамериканская "оппозиция".

Между тем, обвиняя Россию в "варварстве", Вашингтон старается не привлекать внимания к собственным ударам по сирийской армии в Дейр-эз-Зору.

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