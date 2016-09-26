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Минобороны РФ: расследование гибели МН-17 зашло в тупик

Мир

Расследование крушения малайзийского Boeing МН-17 в Донбассе "идет по ложному следу". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга в Москве.

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Фото: AP

 "Сегодня, являясь членом совместной следственной группы, Украина откровенно уклоняется от предоставления данных и манипулирует ходом расследования, которое идет по ложному следу. От противоречивых данных о поражающих элементах до неверного определения типа ракеты и, как следствие, места ее запуска", — сказал он.

 Напомним, что по версии следствия, которое ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии, ракета по самолету могла быть выпущена из района Снежного, то есть восточнее сил ВСУ. Однако такое предположение никак не подтверждается фактами.

"Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором", — заявил начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан.

 Он также добавил, что "прояснить ситуацию с пуском ракеты с территорий, подконтрольных ВСУ, могли бы космические снимки, о существовании которых заявляли американские и украинские стороны ".

 "Анализ первичной радиолокационной информации опровергает утверждение украинской стороны и выводы технического голландского следствия о том, что пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, мог быть осуществлен из района населенного пункта Снежное. У украинской стороны имеется информация о воздушной обстановке в районе крушения Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", причем как от гражданских, так и от военных источников. Тот факт, что Украина до сих пор не обнародована информацию с РЛС, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БУК, находилось на территории подконтрольной ВСУ", — рассказал генерал Кобан.

Касательно версии, согласно которой МН-17 мог быть атакованным военным самолетом, то Россия также готова предоставить некоторые сведения. Заместитель главного конструктора трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т" научно-производственного объединения "Лианозовский электромеханический завод" Виктор Мещеряков отметил, что установленный в поселке Усть-Донецком радиолокатор не зафиксировал полета никаких других воздушных судов, кроме двух гражданских самолетов, к востоку от Boeing в последние моменты его полета.

Сообщается, что Россия в ближайшее время передаст голландской стороне все данные первичной радиолокации.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

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Кто погубил малайзийский Боинг?
Темы Boeing МН-17 расследование
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