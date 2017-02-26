Два миллиона евро потратил на вечеринку по случаю дня рождения президент Зимбабве

Торжества, посвященные 93-му дню рождения президента Зимбабве Роберта Мугабе, прошли в национальном парке Матобо, расположенном примерно в 40 км от второго по величине города страны - Булавайо.. В празднованиях принял участие и сам именинник, сообщает Cameroon Concord.

Фото: AP

По данным издания, праздничная вечеринка обошлась почти в два миллиона евро, а участие в ней приняли несколько тысяч гостей из правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНС). Гостей угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве. Мероприятие прошло в удаленном от столицы городе Матопос.

Мугабе надел на праздник костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами, а его жена Грейс, которую считают возможной преемницей президента, имела похожий наряд.

Праздничная речь именинника продолжалась более часа. Мугабе заявил, что после 37 лет правления не намерен отдавать власть.

Как сообщала "Правда.Ру", в сентябре 2016 года глава Зимбабве принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок.

Выборы главы государства состоятся в 2018 году. Его жена уверена - даже труп ее мужа одержит победу на президентских выборах, и пообещала в случае кончины включить имя супруга в бюллетени.

Зимбабве - государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте.

Сегодня - это одно из беднейших государств в мире, находящееся в тяжелой экономической ситуации. Страна столкнулась с гиперинфляцией и огромным дефицитом бюджета. Мугабе, находящегося у власти с момента получения государством независимости от Великобритании, обвиняют в диктатуре и притеснении оппозиции.

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