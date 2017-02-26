Юную американку посадили в тюрьму за смех

Об очередном подтверждении суровости американских судов сообщил телеканал NBC Miami - так судья Хорхе Родригес-Чомэт отправил 18-летнюю жительницу Майами в тюрьму за смешок и неприличный жест. .

Youtube/Steve Ross

Как сообщили журналисты, обвиненная в хранении наркотиков Пенелопа Сото получила огромный штраф в $5000 и ровно тридцать дней заключения в тюрьме за неуважение в суду.

Так на камерах наблюдения в зале суда и изоляторе видно, что доставленную в зал суда девушку судья спросил про ее украшения. Жительница Майами, которую поймали на незаконном хранении препарата "Ксанекс" с улыбкой и поглаживая волосы ответила "Много".

"Вы знаете, я не шучу, и мы находимся не в клубе",- взбесился судья. На это обвиняемая ответила "Простите, вы просто рассмешили меня. Они стоят дорого". На вопрос же судьи "Сколько именно означает ваше "дорого"?" она со смехом ответила "Много. Как и рэппер Рик Росс. Они стоят денег!".

После этого судья, формально узнав "возможно, вы ведете себя так неадекватно из-за приема наркотиков - употребляли ли вы их в последние сутки?" выписал штраф в $5000.

"Адиос", - продолжила смеяться осужденная. Услышав это, судья взбесился еще больше и потребовал молодую американку снова подойти к объективу камеры.

"Я увеличиваю ваш штраф до 10 тысяч долларов",- заявил он, саркастически добавив "Вот теперь "Адиос".

Услышав такой приговор, Сото стала ругаться и показала судье средний палец, чем еще ухудшило свою ситуацию За оскорбление судьи и неуважение к суду, Хорхе назначил девушке месяц тюрьмы - причем зал поддержал судью аплодисментами и одобрительным смехом.

Пресса отмечает, что адвокат Пенелопы Сото смог добиться снижения штрафа для своей странной клиентки, но ближайший месяц она все равно будет вынуждена "отсидеть" среди преступниц в местной тюрьме.

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