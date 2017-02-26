"Бронированный кулачок" НАТО застрянет в европейских мостах и переправах

На территорию Польши, в рамках "усиления восточного фланга НАТО" уже переброшена 3-я бронетанковая бригада 4-й пехотной дивизии США. Технику отправляли через немецкий порт Бремерхафен.

Фото: AP

Сила, конечно, внушительная: три с половиной тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной техники, в том числе 87 танков Abrams, однако довольно бесполезная и уж точно мало чем угрожающая Калининградской области, на которую этот "бронированный кулак" нацелен.

Польша, которой была оказана высокая честь принять американские танки на своей территории, уже, похоже, отошла от эйфории торжественной встречи танков с надписью US Army на бортах и озаботилась другими проблемами.

Неожиданно выяснилось, что польские мосты и железнодорожные туннели никак не предназначены для такой крупногабаритной техники, а это значит, что о мобильности армейских подразделений можно сразу забыть и оставить их в небольшом польском городке Жагань, куда они и добрались.

Кроме того, стало ясно, что все расходы по содержанию этой бронегруппы должна нести сама Польша, а это — более 3,4 миллиарда долларов. Довольно существенная сумма для бюджета!

Да и наличие в Калининградской области трех дивизий и сил Балтийского флота способно сдержать первый натиск неприятеля и дождаться подхода танковых армий, которые катком пройдут через территорию Латвии и Литвы. Так что тут непонятно, стоит ли "дразнить гусей" и навязывать подобный сценарий развития ситуации в Европе.

Американская бригада должна разместиться еще и в Румынии, Болгарии и странах Балтии. Однако пункты основополагающего пакта Россия — НАТО от 1997 года не позволяют альянсу постоянно размещать в Восточной Европе существенные боевые силы. Поэтому бригаду разобьют на мелкие подразделения и личный состав будет меняться на ротационной основе каждые девять месяцев.

Так что перед нами уже не мощный кулак, а просто "элемент союзнической поддержки" во имя "безопасности". Конечно, Россия не собирается нападать ни на одну страну Восточной Европы, да и на остальные европейские страны тоже. Однако интересны сами передвижения натовских сил в соседних странах.

Что же происходит на условной "карте театра военных действий"? По мнению военного историка Александра Зимовского, поляки и американцы будут форсированно отрабатывать план сухопутной войны с Россией в географических условиях Польши. Все силы и средства, прибывшие в Польшу, хорошо изучены до последнего винтика и килограмма танка М-1 Abrams в "убойном весе".

И тут происходит неожиданное: стало ясно, что этот самый Abrams не вписываются в польскую военную инфраструктуру. Проблема решаемая, говорит Зимовский, но требует достаточно большого количества времени, что в условиях настоящей войны — фактор убийственный.

Полигон, где дислоцирутся американские танковые и вспомогательные части хорошо изучен. Более того, он отлично известен российским танковым военачальникам. Как говорят любители игровых видов спорта, это просто "домашний стадион" советской 20-й Звенигородской танковой дивизии. В 1968 году, в ходе операции "Дунай", дивизия в числе прочих совершила бросок из своего района дислокации в Польше до города Чешские Будейовицы (ЧССР), преодолев 370 километров за 16 часов. И никакие мосты, тоннели, реки и прочие особенности рельефа ее не остановили.

"Какая она все-таки маленькая для русских танков, эта Восточная Европа, вы не находите?", — отмечает военный историк.

"Теперь из этого же района американские танки должны преодолеть почти вдвое большее расстояние в противоположном направлении, до польского Ольштына, — продолжает Александр Зимовский, — чтобы (гипотетически, чисто гипотетически) выйти на линию возможного соприкосновения с российскими танками частей, дислоцированных в Калининградской области. Но мы с вами уже установили, что даже по меркам 1968 года танковая дивизия, выступившая из района Калининграда, за 16 часов окажется под окнами дворца Бельведер в Варшаве.

Разумеется, это все не более чем сценарий некоей оперативной военной игры, в которую штабисты НАТО режутся в Брюсселе чуть ли не круглые сутки. Но у нее есть ряд усложняющих элементов, которые каждый раз указывают на фактор связности, то есть на возможность перебрасывать войска по внутренним линиям. И тут возникает еще кое-что.

Нет никакого секрета в том, что вся военная инфраструктура Польши была создана для обеспечения действий советской северной группы войск, проще говоря, чтобы дать дорогу движению массы танков с востока на запад. Поэтому фактически американцы размещаются в Польше с перевернутым фронтом. Но эти военные нюансы мало кого волнуют. "Пиджаки" в польском правительстве ликуют — еще бы, им удалось затащить к себе американские войска.

Однако возможность маневров американских частей по Польше ограничена по техническим причинам. Но этого никто в "треске приветственных речей" слышать не хочет, заключает Зимовский, ведь в танках гореть придется не тем, кто произносит воинственные спичи.

Что в этой ситуации необходимо предпринять России? Прямая конфронтация, естественно, нежелательна, но и мириться с "наследием Обамы", который и инициировал на последнем издыхании наращивание сил в Европе, тоже нельзя. По мнению военных экспертов, Москва должна апеллировать к договору между Россией и НАТО, напоминая альянсу о необходимости соблюдения баланса в регионе, а это значит, что танковая бронегруппа должна быть отведена на исходные позиции.

Если этого не произойдет, то Россия также вынуждена будет пойти на ответные превентивные меры которые будут предусматривать не только наращивание сил и средств на своих границах. И тогда территорией для размещения российских войск могут стать и некоторые сопредельные страны, в том числе и на западных границах. В качестве плацдарма в экстренной ситуации могут стать и Белоруссия, и та же дружественная нам Сербия, откуда легко простреливается все европейское пространство.

Но это уже крайний сценарий, который будет означать полномасштабную войну, в которой никто не заинтересован, и Европа в первую очередь, считают эксперты.

К слову, совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" и передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках этих учений уже вызвали истерику у "отдельных экспертов", по словам белорусского министра обороны Андрея Равкова. Например, президент Литвы Даля Грибаускайте прокомментировала предстоящие маневры, заявив, что идет якобы "демонстративная подготовка к войне с Западом".

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов подчеркнул, что предстоящие учения — это ответ на провокации НАТО.

"Учения действительно готовятся, но они будут плановыми. Глядя на то, какие учения провела НАТО под названием "Анаконда" — фактически, беспрецедентные по количественному составу привлеченных военнослужащих, боевой техники — то есть маневры, которых не было с 1989 года… Поэтому те учения, которые планируются в рамках ОДКБ, будут как раз ответом на возможные провокации или подготовку вооруженных сил НАТО", — сказал Морозов.

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