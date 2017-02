Трамп снова унизил журналистов отказом ужинать с "фейкометами"

На традиционном ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не будет присутствовать президент США. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

Фото: AP

"Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всего наилучшего и приятного вечера", — написал американский президент.

Традиция проведения ежегодного ужина с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома зародилась в 1920 году. Обычно на ней присутствуют глава государства и вице-президент. В этом году мероприятие пройдет 29 апреля.

Напомним, что всего пару дней назад на брифинг в Белый дом в формате "без камер" не были допущены журналисты CNN, The New York Times, Los Angeles Times и Politico. При этом агентство Associated Press и журнал Time сами бойкотировали брифинг. В связи с произошедшим Ассоциация корреспондентов Белого дома выразила свой протест.

Отношения президента США и американских СМИ складываются не самым лучшим образом. Некоторые издания Трамп даже назвал "врагами народа". "Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) — это не мои враги, а враги американского народа", — такую запись оставил глава государства на своей странице в Twitter.

С резкими выступлениями в адрес пресс Трамп выступает далеко не в первый раз.

Одним из главных объектов нападок стал телеканал CNN. На первой же пресс-конференции в качестве главы государства, которая прошла 11 января, Трамп не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей.

Затем издание Politico сообщило, что администрация президента и вовсе решила ограничить свое общение с журналистами телеканала. На CNN констатировали, что Белый дом пытается наказать телеканал и понизить его рейтинги.

Как сообщала "Правда.Ру", в середине февраля Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию, большую часть которой говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти".

Большинство СМИ критику восприняли болезненно и поспешили ответить.

New York Times написала, что выступление Трампа прошло под знаком "необычайно неподготовленной и агрессивной" самозащиты и защиты своих союзников в Белом доме. Речь Трампа газета назвала "местами бессвязной и хвастливой".

Портал Business Insider отмечает, что основная часть пресс-конференции войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в США".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня