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Источник Правда.Ру

Foreign Policy рассказал, как Украина умасливает Трампа

Мир

Наладить контакты с Вашингтоном, используя самые разные методы и лазейки, пытаются всеми силами как официальный Киев, так и отдельные политики с Украины. Видимо, поэтому вокруг конгресса мелькает все больше украинцев, пишет Foreign Policy.

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Один из сотрудников аппарата конгресса рассказал изданию, что видит украинских парламентариев на Капитолийском холме буквально каждый день. А причина такого ажиотажа в том огромном влиянии, которое США оказывают на внутренние дела Украины.

Однако до сих так и остается неясным, какую политику по отношению к Киеву изберет новая вашингтонская администрация. Вот из этого образовавшегося временного вакуума и пытаются извлечь свою выгоду представители Украины.

"Сейчас в Киеве царит неопределенность в отношении внешнеполитических планов Трампа по России и Украине, поэтому многие политики пользуются возможностью выступить с собственными инициативами", — пояснил Foreign Policy приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги Балаш Ярабик.

Многие из них при этом действуют по неофициальным каналам, примером чего может служить история с украинским депутатом Артеменко, который, по сообщениям СМИ, предложил администрации президента США план по снятию санкций с России.

В 2019 году на Украине должны пройти президентские выборы, и именно с этим связано стремление Киева завязать плотные контакты с Вашингтоном: в своей политической борьбе ведущие украинские политики уповают на США, о чем, к примеру, говорит встреча Юлии Тимошенко с Трампом и вице-президентом Пенсом.

Как отмечало издание Politico, это вызвало раздражение у Порошенко, хотя посол Украины в США Валерий Чалый позже опроверг эту информацию.

Авторы статьи отмечают, что и официальный Киев прилагает заметные усилия для того, чтобы найти подход к Трампу.

Например, украинская модель и экс-участница конкурса "Мисс Вселенная" Александра Николаенко, которая замужем за близким другом и сторонником Трампа Филом Раффином, заявила Чалому, что может организовать ему встречу "с кем угодно" из команды президента США, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины. Сам Чалый в интервью изданию признал, что встречался с Николаенко на "неформальном мероприятии с участием нового руководства США", но опроверг, что заводил через нее какие-либо контакты.

Эти усилия украинцев принесли определенные плоды, однако администрация Порошенко в последнее время все же склонна отдавать предпочтение традиционной дипломатии, пишут авторы статьи. Вместе с тем неопределенность в отношениях с новым американским руководством уже обострила политические разногласия на Украине, что может вылиться в новый всплеск нестабильности. "В Киеве собирается политическая буря, и скоро она разразится", — говорит Балаш Ярабик.

Как сообщала "Правда.Ру", на днях в ходе заседания руководящего состава Вооруженных сил Украины, Порошенко заявил, что очень доволен, как складывается диалог Украины с США, но вместе с тем разочарован попытками украинских политиков ему помешать.

"Были два чрезвычайно эффективных телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом", — сообщил президент Украины.

Но "бравой украинской дипломатии" мешают политики, которые "плетут интриги и нанимают лоббистов в Вашингтоне", сетует Порошенко. Вероятно, он имеет в виду депутата Рады Андрея Артеменко, который в обход официального Киева направил в США план по снятию санкций с России, предполагающий "аренду Крыма". Сначала в отношении парламентария начали травлю, а в итоге вообще завели уголовное дело.

В начале февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и Порошенко. Украинский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку суверенитета и целостности Украины. Он высказал предложение развивать диалог с новым руководством США — в частности, укреплять экономическое сотрудничество в целях создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния для граждан обоих государств.

Эксперты говорят, что все то, что сейчас вытворяет Киев в Донбассе, делается для Трампа. Проще говоря, Украину пугает молчание новой администрации США, и она хочет заставить Америку действовать в своих интересах. Но Трамп не раз говорил, что на первый план ставит развитие своей страны и хочет "опять сделать ее великой". А что там будет с Украиной, его волнует не особо, уверены политологи.

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