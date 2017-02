Группа с Украины споет на Евровидении о войне и политике?

На Украине выбирали представителя на песенный конкурс "Евровидение-2017". Победителем стала рок-группа O.Torvald с песней "Time", о чем свидетельствуют результаты подсчета голосов жюри и телезрителей, сообщает «Корреспондент.net».

Всего за право выступить на конкурсе от Украины боролись шесть музыкальных групп и исполнителей. В частности, группа «Сальто назад» с песней на украинском языке «О, мамо», исполнитель Melovin с песней «Wonder» и группа O.Torvald. Также среди финалистов отбора была певица ILLARIA с композицией «Thank You for My Way», певица TAYANNA с песней «I Love You» и исполнитель ROZHDEN с композицией «Saturn».

Как отмечается, O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество баллов - 10. Тем не менее, поскольку зрители отдали больше голосов рок-группе, а не исполнительнице, по правилам конкурса победителем была выбрана O.Torvald.

В конце января Украина презентовала символ и лозунг "Евровидения-2017". Логотип песенного конкурса, который пройдет в этом году в Киеве, тут же стал поводом для шуток пользователей социальных сетей.

Напомним, эмблемой мероприятия стало национальное женское украшение намысто, ожерелье из бусин, каждая из которых разная. Сейчас пользователи Twitter активно спорят о том, что же изображено на логотипе, они увидели в нем колбасу, круассан или тыкву.

Между тем, 13 февраля команда из 21 человека официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Это было сделано на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении". Представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса - заместителя генерального директора телерадиокомпании Павла Грицака. В результате работа команды была полностью заблокирована.

Конечно, собрать новую команду организаторам особого труда не составило.

Недавно стартовала продажа билетов на музыкальный конкурс, однако и тут не обошлось без скандала. Часть билетов, купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Правда, потом их заменили. Цены на билеты на черном рынке достигают €1400. При этом официальный сервис предлагает билеты по ценам от €8.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", организаторы "Евровидения" вопреки своим же правилам одобрили проведение конкурса в стране, где вовсю идут боевые действия. К слову, это не первый подобный случай. В прошлом году они уже нарушили правила, пустив на конкурс Джамилю с политической песней про Крым, хотя не раз говорили о том, что они "вне политики".

Финал "Евровидения-2017" запланирован на 13 мая.

