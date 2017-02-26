Американцы хотят выяснить, "работает ли Трамп на Кремль"

Судя по результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, более половины американцев — 53% — считают, что конгресс должен расследовать появившуюся информацию о якобы имевших место контактах в 2016 году между Трампом и Россией. Причем голосовали за эту меру 80% республиканцев и 25% республиканцев.

Фото: AP

Не видит необходимости в таком расследовании 25% опрошенных, а 21% с не смогли определиться с ответом.

За необходимость расследовать факт "вмешательства Москвы в избирательный процесс в США высказались 54% участников опроса, а 29% — против этого.

Как сообщают СМИ, администрация Трампа, комментируя подобные обвинения, настаивает на том, чтобы внимание сфокусировали на источниках недавних утечек секретной информации в прессу.

Накануне газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа пыталась надавить на сотрудников разведуправления и конгрессменов, чтобы те призвали СМИ не публиковать материалы касательно "связей президента с РФ".

4 февраля CNN и The New York Times сообщали о деловых интересах в России некоторых лиц, связанных с избирательной кампанией Трампа.

При этом в США долго искали, но не нашли доказательств связей команды президента Дональда Трампа с разведкой РФ. Спецслужбы Америки опровергли сообщения СМИ о том, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа контактировал с сотрудниками российской разведки до его победы на выборах.

Недавно Трамп провел пресс-конференцию, большую часть которой говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти". По его словам, пресса стала такой нечестной, что не говорить об этом — преступление. По словам президента, журналисты освещают его деятельность в "тональности ненависти", хотя на самом деле Дональд Трамп "не такой плохой человек", как об этом говорят на телевидении.

"Я был бы самым большим вашим поклонником, если бы вы относились ко мне справедливо. Я вижу, что по какой-то причине существует предвзятость. И я это понимаю. Но вам следовало бы быть хоть чуточку честнее. Общественность замечает вашу нечестность. Посмотрите на ваши передачи, и вы увидите предвзятость и ненависть. Публика умна, она понимает это", — заявил президент США.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!