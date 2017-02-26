Британский хакер подставил подножку немецким "отделам фейковых новостей"

Информация некоторых "качественных немецких СМИ" о причастности Москвы к ноябрьским атакам на роутеры компании Deutsche Telekom оказалась "откровенным фейком". Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ (BKA) и прокуратора Кёльна подтвердили, что в Лондоне задержали хакера, ответственного за взлом немецкой компании. Об этом пишет издание Contra Magazin.

И это оказалось настоящей проблемой для "отделов фейковых новостей" телеканалов ARD, ZDF и других "качественных СМИ" Германии, пишет издание.

В ноябре 2016 года немецкие средства массовой информации наперебой утверждали, что русские (и даже лично Путин) несут ответственность за кибератаки, и что это была репетиция только перед выборами в бундестаг в 2017 году. Не было ни единого доказательства, отмечает Contra Magazin, но разве кого-то это интересует в редакциях "качественных СМИ"? Разумеется, не остались в стороне и политики хорошо известных партий"

Однако теперь, когда Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) и прокуратора Кёльна подтвердили, что в Лондоне задержали хакера, ответственного за взлом роутеров немецкой компании в ноябре 2016 года, не стоит ждать извинений от немецких "органов пропаганды" за "очевидные фейковые новости", констатирует Contra Magazin.

И уж тем более после того, как "они буквально недавно в очередной раз голословно обвинили русских в радиоактивном облучении Европы", заключает немецкоязычное издание.

Как сообщала "Правда.Ру", теперь на сайте МИД России появился специальный раздел "фейковых новостей". В этой спецрубрике будут собраны примеры материалов публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, и с первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.