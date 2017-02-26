"Умеренная оппозиция" пообещала Сирии десятилетия проблем

Решение сирийской проблемы может быть найдено очень быстро в случае обязывающей резолюции СБ ООН, в противном случае его поиск может затянуться на десятилетия, считает представитель вооруженной сирийской оппозиции, член команды переговорщиков ВКП Башар аз-Зоуби.

"Проблема в том, что решение может найтись в одно мгновение, когда будет обязывающее решение Совета безопасности. Или же может продлиться десятилетиями", — сказал аз-Зоуби РИА "Новости", отвечая на вопрос, сколько раундов переговоров должно пройти, чтобы решение сирийской проблемы было найдено.

Межсирийские переговоры после почти годичного перерыва стартовали в Женеве в четверг. В пятницу глава делегации Каира Джихад Макдиси сообщил РИА "Новости", что в отношении хода переговоров по Сирии "пока ничего не происходит".

Между тем, один из командующих операцией "Щит Евфрата" Ахмед Усман в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что Сирийская свободная армия (ССА) не исключает координации действий с Россией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", но только в том случае, если Москва изменит свою политику по отношению к президенту Башару Асаду.

"Мы призываем Россию решительно бороться с терроризмом, а не защищать режим. Мы считаем, что именно режим стал причиной возникновения ИГ*. Однако, мы надеемся, что Россия действительно присоединится к борьбе с ИГ", — отметил Усман, который входит в делегацию сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) в Женеве.

Отвечая на вопрос агентства о нанесении российской авиацией ударов по позициям террористов в районе города Эль-Баб, впоследствии взятого под контроль турецкими войсками и отрядами сирийской оппозиции, он заявил: "Это были только две бомбардировки к югу от Эль- Баба. Больше у них (российских войск) не было никакой роли".

Как сообщала "Правда.Ру", главными темами переговоров по Сирии, проходящих в Женеве, должны стать создание нового правительства Сирии, проект новой конституции страны и проведение выборов. Накануне завершился второй день переговоров, его итоги участники оценили по-разному.

Пока единственной новостью второго дня переговоров стали некие предложения де Мистуры, переданные им главе делегации правительства Сирии Башару Джаафари. Однако их содержание не раскрывается.

Но некоторая информация все же проникает в СМИ. Так, источник ТАСС, близкий к организаторам переговоров, сообщили, что "шансы на прогресс в данном раунде есть", но этот прогресс будет не слишком большим. При этом проведение прямых переговоров между делегациями правительства и оппозиции вряд ли стоит ожидать в этот раз в Женеве. Больше шансов здесь у формирования некоей коалиции в оппозиционных рядах и слияния ее в одну. "Но здесь надо еще поработать", — отметил собеседник агентства. По его словам, в целом ситуация пока складывается не слишком хорошо.

*"Исламское государство" — ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

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