Трамп заморозил перевод Палестине, сделанный в последние минуты президенства Обамы

Президент США Дональд Трамп заморозил перевод $221 млн Палестинской автономии, который в последние часы своей работы одобрил его предшественник Барак Обама. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного палестинского источника.

Фото: AP

Представители США уже заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем.

Перевод был осуществлен буквально в последние часы работы администрации Обамы. Это было сделано, несмотря на то, что американские законодатели выступили против перевода в $221 млн. Администрация Обамы продавила решение, проигнорировав неофициальное правило получения согласия от Конгресса, передает Интерфакс.

Ранее в государственном департаменте США заявили, что в связи с возражениями конгрессменов-республиканцев рассмотрят решение о передаче $221 млн Палестине, принятое экс-госсекретарём Джоном Керри в последний день президентства Барака Обамы.

Как сообщает Fox News, Госдеп внимательно изучит произведённый платёж и, возможно, примет поправки, чтобы убедиться, что данная операция согласуется с приоритетами администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, еще до инаугурации Трамп сообщил, что после вступления в должность отменит львиную долю указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы бывшего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй - с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй - с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок - отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

Свои обещания миллиардер выполняет: стало известно, что глава США подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" - закон экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи. пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер воздержался от ответа на вопрос о деталях документа.

К слову, почти четверть граждан США считают, что президент Барак Обама не выполнил обещания, которые давал в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

Согласно данным опроса, только треть респондентов заявили, что Обама выполнил свои предвыборные обещания, пятая часть считает, что он не справился с этой задачей. При этом 44% участников опроса полагают, что президент США в ходе пребывания в должности пытался, но не смог выполнить свои обещания.

Американские СМИ писали, что бывший глава Белого дома запомнится американцам невыполненными предвыборными обещаниями и яркими, но бессодержательными речами. Об этом сообщило издание National Review.

В заключительной речи президент США постарался объяснить, почему, по его мнению, американская политическая система "потерпела фиаско". Однако, как отмечают обозреватели издания, это мало кому интересно.

"Все восемь лет своего президентства Обама находился во власти одной иллюзии: он считал, что его деятельность заключается в произнесении речей", - пишет автор статьи.

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