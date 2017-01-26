Киев боится, что Трамп и Путин решат судьбу Украины без нее

Киев настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

Зеркаль отметила, что Украина не желает быть "разменной картой", а хочет участвовать в переговорах в качестве действующего лица, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит признаков договороспособности Киева.

"Последний пример — на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", — сказал министр.

По словам Лаврова, основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса является "упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательств".

Между тем на Украине всерьез опасаются того, что будет со страной при Трампе. И, по словам экспертов, всячески отвлекают народ непонятными законами. Так, в Верховную раду внесен законопроект о языках, который может спровоцировать грандиозный скандал и еще больше расколоть украинское общество. Тридцать три депутата из фракций президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомощи" хотят провести тотальную украинизацию. Государственный язык должен (по их идее) стать повсеместным.

— Чтобы отвлечь народ и от этого случая, и от громадных счетов на коммуналку, и вбрасываются подобные законы, чтобы на ровном месте начать дискуссию на "патриотическую" тему и поменять повестку. Новой власти просто страшно ждать, что новая администрация Дональда Трампа может их на помойку выбросить", — рассказал депутат "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Продолжают на Украине говорить и об "агрессии России". По мнению Елены Зеркаль, нужно сохранить санкции в отношении России. По ее словам, это "единственный инструмент", который может сдержать Москву.

Напомним, на днях на Украине опять заявили о "российской оккупации", на этот раз — Белоруссии. Там всерьез опасаются, что летом Россия введет свои войска в Белоруссию и, вероятно, оставит там некоторые подразделения. Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

Арестович написал, что "пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход — оккупировать Белоруссию". По мнению блогера, войска, которые войдут в рамках учений "Запад-2017", по крайней мере частично останутся в Белоруссии.

Доказательств, как водится, украинский эксперт не привел.

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