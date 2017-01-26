Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Киев боится, что Трамп и Путин решат судьбу Украины без нее

Мир

Киев настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

358736.jpeg

Зеркаль отметила, что Украина не желает быть "разменной картой", а хочет участвовать в переговорах в качестве действующего лица, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит признаков договороспособности Киева.

"Последний пример — на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", — сказал министр.

По словам Лаврова, основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса является "упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательств".

Между тем на Украине всерьез опасаются того, что будет со страной при Трампе. И, по словам экспертов, всячески отвлекают народ непонятными законами. Так, в Верховную раду внесен законопроект о языках, который может спровоцировать грандиозный скандал и еще больше расколоть украинское общество. Тридцать три депутата из фракций президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомощи" хотят провести тотальную украинизацию. Государственный язык должен (по их идее) стать повсеместным.

— Чтобы отвлечь народ и от этого случая, и от громадных счетов на коммуналку, и вбрасываются подобные законы, чтобы на ровном месте начать дискуссию на "патриотическую" тему и поменять повестку. Новой власти просто страшно ждать, что новая администрация Дональда Трампа может их на помойку выбросить", — рассказал депутат "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Продолжают на Украине говорить и об "агрессии России". По мнению Елены Зеркаль, нужно сохранить санкции в отношении России. По ее словам, это "единственный инструмент", который может сдержать Москву.

Напомним, на днях на Украине опять заявили о "российской оккупации", на этот раз — Белоруссии. Там всерьез опасаются, что летом Россия введет свои войска в Белоруссию и, вероятно, оставит там некоторые подразделения. Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

Арестович написал, что "пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход — оккупировать Белоруссию". По мнению блогера, войска, которые войдут в рамках учений "Запад-2017", по крайней мере частично останутся в Белоруссии.

Доказательств, как водится, украинский эксперт не привел.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Победа Трампа: Украина готовится к худшему
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Среди граждан не может быть "отверженных"
Мир
Удастся ли Трампу возродить величие Америки?
Власть
"Радикальные реформы сейчас? Россию могут просто смять"
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Россия — США: Торг или сотрудничество?
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
Филипп Новиков США и Китай — партнеры, соперники, но не враги
Spassky Kochan Киев боится, что Трамп и Путин решат судьбу Украины без нее
vkontakte_198359745 Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
GuglTell Кто сорвет инаугурацию Трампа
dei4ik Украину накрыла новая волна геноцида
Вячеслав Коновалов(vkontakte) Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Mikhail Basmanov Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Николь Смитт "Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?