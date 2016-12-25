Букингемский дворец сообщил о том, что в этом году королева Елизавета II и ее супруг из-за болезни не смогли принять участия в праздничной рождественской службе в церкви.
Рождество королева обычно проводит в поместье Сандрингем в Норфолке в компании самых близких членов семьи. По традиции Елизавета II с родственниками посещает рождественскую службу в церкви, потом они обедают и смотрят телеобращение королевы к подданным.
Традиционную поездку на поезде в поместье королева и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отложили еще на прошлой неделе из-за сильной простуды.Ранее на прошлой неделе королева и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отложили традиционную поездку в поместье на поезде из-за сильной простуды.
В Норфолк королевская чета вылетела на вертолете на один день позже, чем обычно. По сообщению Букингемского дворца, королева все еще больна простудой, поэтому она не будет принимать участие в рождественской службе. Однако, несмотря на плохое самочувствие, Елизавета Вторая обратится к британцам с традиционной торжественной речью и присоединится к семейному ужину.
Отпраздновать Рождества в поместье в Сандрингеме собрались члены королевской семьи - принц Филипп, принц Чарльз, принц Гарри и другие. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская отмечают Рождество вместе с семьей Миддлтон в графстве Беркшир, отмечается в сообщении.
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