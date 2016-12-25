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СМИ: Ради сближения с Москвой Лондону придется забыть об Украине и Сирии

Мир

Выход Великобритании из ЕС ослабил позиции страны в мире. Как пишет The Independent, если британское правительство решит установить тесные экономические связи с Россией, ему придется пойти на дипломатические уступки: отказаться от поддержки Украины и закрыть глаза на "российские военные преступления" в Сирии.

СМИ: Ради сближения с Москвой Лондону придется забыть об Украине

Как пишут авторы издания, после окончания Второй мировой Россия, не без оснований, считала, что Великобритания подыгрывала США в вопросах обороны и разведки. Эксперты уверены, что вскоре эта ситуация изменится.

The Independent считает, что близкие отношения Лондона с Москвой возможны, но за них придется заплатить определенную дипломатическую цену. Авторы считают, что Великобритания впервые в своей истории окажется в серьезной зависимости от экономических связей с Москвой, правительство Королевства будет вынуждено следовать тропой администрации нового президента США Дональда Трампа, потворствовать экспансионизму России и в особенности ее поддержке политики Асада в Сирии. Лондону придется отказаться от поддержки Украины и признать влияние Кремля в странах Балтии.

Как сообщает издание, в течение следующих месяцев британское правительство будет играть роль второго плана, пытаясь разобраться в противоречивых сигналах, исходящих от Дональда Трампа и Владимира Путина.

"И тот, и другой хотят оттепели в отношениях, оба намерены начать войну против исламистов, у обоих есть причины не доверять Китаю. Вместе с тем они могут втянуть свои страны в очередную гонку вооружений, поставив под угрозу судьбу всего мира. Ни Трамп, ни Путин не знают, чего они хотят от своих отношений. Когда-то британцы считали себя мостом между Вашингтоном и Москвой, однако после выхода из ЕС у Соединенного Королевства стало меньше влияния в мире", — заключает The Independent.

Ранее издание The Telegraph сообщало о том, что продолжить линию по Сирии, которую придерживалась действующая администрация Обамы надеется убедить Дональда Трампа и его команду МИД Британии. В частности, считают в британском внешнеполитическом ведомстве, необходимо требовать и дальше отстранения сирийского президента Башара Асада.

Именно этот вопрос остается для Лондона самым приоритетным на сегодняшний день, отмечает издание.

The Telegraph пишет, что планы Трампа создать с президентом России Владимиром Путиным альянс для поддержки сирийского режима поставил Великобританию на грань дипломатического кризиса с США. Британским чиновникам скоро предстоит провести "очень сложные" переговоры с Трампом по поводу его позиции относительно России. Сотрудники в МИД страны считают, что это будет "невероятно трудно", но менять свою позицию Лондон не намерен.

"Нам совершенно ясно, что Асаду нет места в будущем Сирии. На его руках кровь 400 тысяч человек", — цитирует газета представителя Форин-офиса.

Такую реакцию Лондона вызвало интервью Дональд Трамп газете Wall Street Journal, в котором он заявил, что в Сирии необходимо бороться с террористической группировкой ИГ(запрещена в РФ), а не пытаться свергнуть президента страны Башара Асада.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон в интервью британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" заявил, что Великобритания не может вести диалог с Россией на равных, поскольку она является стратегическим конкурентом Запада.

Фэллон добавил, что готов работать с новым министром обороны (США) Джеймсом Мэттисом, "чье назначение широко приветствовали Вооруженные силы США, все наши союзники по НАТО, чтобы действовать решительно против российской агрессии по отношению к НАТО, чтобы уменьшить накал напряжения в отношениях с Москвой".

Однако сотрудничество с РФ нужно продолжать, уверен Фэллон. В частности, по ситуации в Сирии.

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