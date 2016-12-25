Журналисты поймали экс-генсека ООН на взятках

В то время, когда нынешний генсек ООН Пан Ги Мун занимал должность главы МИД Южной Кореи, он мог получать взятки. К такому выводу пришли южнокорейские журналисты в результате проведенного расследования, сообщает издание Sisa Journal.

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В материале сообщается, что Пан Ги Мун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве «подарка» от бизнесмена Пак Ён Чха. Первоначальную сумму в размере 200 тысяч долларов предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года. Это произошло после переговоров занимавшего должность министра Пан Ги Муна с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом.

Как уточняет издание, деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году бизнесмен передал Пан Ги Муну еще 30 тысяч долларов.

В записной книжке Пак Ен Ча дважды указывается имя генерального секретаря ООН вместе с записями о различных денежных суммах.

И генсек ООН, и бизнесмен уже заявили, что обвинения не соответствуют действительности. Административный глава всемирной организации назвал их клеветой и пообещал подать на журнал в суд.

Срок пребывания Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН истекает 1 января 2017 года. На этом посту его сменит Антионио Гуттереш.

Напомним, Пан Ги Мун во время своего последнего визита на родину намекнул на возможность своего участия в ближайших президентских выборах в Южной Корее. Учитывая характер генсека, который всегда говорит очень обтекаемо, СМИ и эксперты Кореи сделали однозначный вывод: Пан будет баллотироваться в президенты после ухода с поста председателя ООН.