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Источник Правда.Ру

Израиль готовится "ликвидировать" ООН

Мир

Принятая 23 декабря СБ ООН резолюция с требованием о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях заставит Израиль пересмотреть свои отношения с этой организацией, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Фото: AP

Как сообщает Reuters, глава израильского правительства заявил, что поручил главе МИД страны в течение месяца переоценить контакты с ООН. Причем под переоценку отношений с Организацией попадает и израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН на территории Израиля.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, СБ ООН в пятницу большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

с проектом резолюции выступил Египет. В документе говорится, что все существующие на оккупированных палестинских территориях поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Резолюция требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".

"За" указанную резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался один представитель - от США. Вашингтон прибегнул к такому шагу после отказа от идеи вводить вето в отношении этого проекта резолюции.

При этом избранный президент Дональд Трамп настаивал на необходимости вето. "США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН", - отметил избранный президент. "Это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам", - подчеркнул Трамп.

Воспользоваться своим правом вето США призывал и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

При этом в Тель-Авиве заявили, что не намерены выполнять решение СБ ООН, объявляющее своей резолюцией незаконными все израильские поселения на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме, сообщает в субботу The Jerusalem Post.

В МИД России объяснили, почему российская делегация поддержала резолюцию СБ ООН. "Документ по данному вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние 8 лет. Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

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Темы Израиль Палестина Биньямин Нетаньяху
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