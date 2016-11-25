Старт "Черной пятницы" в США прошел без особого ажиотажа

Неожиданно спокойный стар сезону праздничных распродаж дала нынешняя "Черная пятница" в США. Хотя все, что предлагается по скидкам, покупатели скупают активно, но прежних штурмов прилавков в этом году не наблюдается.

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Традиционно многие магазины в этот день открывают свои двери в районе полуночи, а очереди люди, как правило, занимают еще с предыдущего вечера.

Хотя старт шопинг-марафона и оказался спокойным, продавцы не оставляют надежды на то, что объем продаж не станет меньше, чем в прошлые годы, однако в 2015 году продажи в "черную пятницу" сократились на 12% год к предыдущему году, до $10,2 млрд.

Специалисты называют нынешние выходные, связанные с Днем благодарения, важнейшими с точки зрения всего праздничного сезона распродаж. По данным Национальной федерации ретейлеров, в нынешнем году покупки в этот уик-энд собираются делать 137 миллионов человек. Согласно ее исследованиям, объемы продаж в ноябре-декабре могут вырасти на 3,6%. Это выше прошлогоднего показателя в 3%.

Как отмечают аналитики, традиционными лидерами продаж в "черную пятницу" являются предметы бытовой техники, а также игрушки. Однако, к примеру, в сети магазинов Wal-Mart на сей раз рассчитывают на рост продаж иной продукции, в частности даже небольших беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, руководитель сети магазинов Macy'S Терри Лундгрен заявил АР, что продажи одежды, спортивных костюмов и платьев идут хорошо. Он выразил надежду на то, что относительно прохладная погода будет способствовать реализации зимней одежды.

"Черная пятница" в США традиционно проходит сразу после Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября. Она знаменует собой начало сезона рождественских распродаж. Считается, что магазины предлагают покупателям самые большие скидки. За "черной пятницей" последует "Киберпонедельник", когда начинаются настоящие предрождественские продажи.

Надо отметить, что к этим дням американцы готовятся, пожалуй, весь год. Часто ажиотаж и адреналин начинают зашкаливать, и в ход идут не только кулаки и локти, но и баллончики с ядом и огнестрельное оружие.

В 2011 году в одном из магазинов WalMart в Лос-Анджелесе покупательница распылила в торговом зале перцовый аэрозоль с целью обезвредить "конкурентов" по шопингу. В борьбе за уцененную игровую приставку XBox и комплект игр молодая женщина отравила несколько человек, получивших в результате атаки ожог слизистых. К тому моменту, как в магазин прибыли полицейские, преступница уже скрылась с покупками.

Однако, как считают аналитики, "Черная пятница" теряет свою популярность. В 2016 году распродажа точно не станет крупнейшим торговым днем, говорится в докладе консалтинговой компании RetailNext, отслеживающей трафик розничных продаж. Ранее именно Black Friday занимала первое место в рейтинге и по количеству посетителей в магазинах, и по объему продаж.

Стоит ли верить супер-скидкам дня больших распродаж и как не попасться на уловки продавцов, Правда. Ру спросила у экспертов.

Наталья Старостина, руководитель Московского регионального отделения Объединения потребителей России, считает, что реальные скидки предоставляют далеко не все участники этой акции.

— Что в действительности кроется за этими супер-скидками, есть подводные камни?

— Насчет того, действительно ли потребитель получает большие скидки, здесь зависит, конечно же, от добросовестности магазина. Есть реальные магазины, где предлагаются реальные скидки. Но, в любом случае, это будут товары не из последней коллекции, не топовая какая-то строчка продаж. Это будет какой-то товар из прошлой коллекции, залежавшийся, может быть, товар. Но, в любом случае, не новый.

Насчет скидок. Какие-то магазины делают реальные скидки, какие-то, как, к сожалению, всегда в нашей стране, магазины держат завышенные цены для того, чтобы при распродажах их снижать. Либо перед такими распродажами они повышают немножечко цены, постепенно, что потребителю незаметно, и, естественно, в "черную" пятницу они их очень сильно занижают, то есть убирают все наценки, которые были ранее. Товар остается по обычной его цене. Как это проверить? Прибавить скидку, которая там указана, и посмотреть, что у нас остается: среднерыночная цена или гораздо ниже? Если к цене вы прибавите 80% скидку, и получится цена ниже средней рыночной, то где-то кроется явный обман.